Bursa Çimento’da kadın istihdamı stratejik büyümenin parçası oldu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi H. Nalan Tüzel, ağır sanayide kadın istihdamının artırılmasının ekonomik kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35’in üzerine çıktığını hatırlatan Tüzel, çimento sektörü gibi ağır sanayi alanlarında kadın çalışan oranının hâlâ yüzde 10’un altında kaldığına dikkat çekti. Küresel ölçekte sektörde kadın istihdam oranının yüzde 13-18 bandında seyrettiğini belirten Tüzel, bu farkın önemli bir gelişim alanına işaret ettiğini ifade ederek, özellikle mühendislik, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında kadınların güçlü katma değer oluşturduğunu vurguladı. Tüzel, kadın emeğinin üretim süreçlerine daha güçlü entegrasyonunun kurumsal dayanıklılığı artırdığını belirterek, karar alma mekanizmalarında çeşitliliğin güçlenmesinin risk yönetimi ve uzun vadeli değer yaratımına somut katkılar sunduğunu söyledi.

“Makine yatırımı tek başına yeterli değil”

Sanayide kalıcı büyümenin yalnızca fiziksel yatırımlarla sağlanamayacağını ifade eden Tüzel, nitelikli insan kaynağının belirleyici unsur olduğunu söyledi. Kadınların iş hayatında daha fazla yer aldığı ekonomilerde verimlilik ve rekabet gücünün arttığını vurgulayan Tüzel, kadın emeğinin yeterince değerlendirilmediği sektörlerde önemli potansiyel kayıpları yaşandığını dile getirdi. Çimento sektörünün tarihsel olarak fiziksel iş gücüne dayalı yapısı nedeniyle kadın istihdamının sınırlı kaldığını ifade eden Tüzel, dijitalleşme ve otomasyonun bu algıyı değiştirdiğini söyledi. “Bugün ağır sanayi eski reflekslerle tanımlanamaz. Teknoloji geliştikçe üretim ortamı daha güvenli ve erişilebilir hale geliyor. Bu durum işverenlere kadın istihdamı açısından önemli fırsatlar sunuyor” değerlendirmesinde bulunan Tüzel, Bursa Çimento’da teknik alanlarda kadın çalışan oranını artırmak için planlı bir yaklaşım izlediklerini belirtti.

Bursa Çimento’da kadın yöneticilerin sürdürülebilirlik vizyonuna doğrudan katkı sunduğunu kaydeden Tüzel, hammadde temini, çevre yönetimi, finans ve iş sağlığı güvenliği gibi kritik birimlerde kadın yöneticilerin etkin görev üstlendiğini ifade etti. Kadın çalışanların sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği odaklı projelerde aktif rol aldığını belirten Tüzel, bu katkının operasyonel sonuçlara doğrudan yansıdığını söyledi.