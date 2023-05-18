Bursa Kebap Evi, Londra şubesini hizmete aldı

Franchise sistemiyle büyüyen Bursa Kebap Evi, yurt dışındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’de 97, yurt dışında ise 13 şubesiyle hizmet veren marka, İngiltere’de Iraklı yatırımcı ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında yeni şubesini Londra’da açtı.

Marble Arch bölgesi Conaught Street üzerinde açtığı şubesiyle BAE, Kanada, Almanya, İran, Irak ve Suudi Arabistan’dan Londra’da da hizmete başlayan marka, gelecek 5 yılda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere toplamda 255 şubeyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Geçen yıl cirosunu yüzde 120 büyüten marka, yıl sonunda yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Yapağı yeni anlaşmalar ve 2 milyon dolarlık yatırımla yıl sonuna kadar İngiltere’de 5 şube açmayı hedefleyen marka, yakın zamanda Kanada, Almanya, Suudi Arabistan, Katar, İran, Dubai ve Abu Dhabi'de de yeni şubeler açmayı planlıyor. Bursa Kebap Evi, bu yıl sonuna kadar ise şube sayısını yurt içinde 100, yurt dışında da 20’ye çıkarmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan’a 9 milyon dolar yatırım planlıyor

Globalleşme yolculuğunda ilk adımı Almanya ile atan Bursa Kebap Evi, ardından Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla master francaise anlaşmaları yaparak yurt dışında ciddi bir büyüme elde etti. AVM ve perakende sektöründe hizmet veren Suudi Arabistanlı şirketle yakın zamanda anlaşma imzalayan marka, Suudi Arabistan’da 1 yılda 10 şube, 3 yıl içinde ise 30 şube ile toplamda 9 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

“Yatırımcılardan master franchise talepleri alıyoruz”

Yurt dışında ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, şunları kaydetti: “Biz markayı devir aldığımızda global marka hedefi ile yola çıktık ama en büyük hayalimiz dünyanın önemli şehirlerinde Bursa Kebap Evi markasının bayrağını dalgalandırırken Bursa yöresel lezzetlerini de dünya ile tanıştırmaktı. Bu hayale güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz. Yurt içinde yatırımcıların ve AVM’lerin en çok çok tercih ettiği ve güvendiği marka olmayı başardık. Sırada globalde marka olarak dünyanın önemli şehirlerinde şubeler açmak var. Biz lezzet ve sunumlarımız, şık konseptimiz, kurumsal yapımız ile çok kısa zamanda yurt dışında da hızla büyüyeceğimize inanıyoruz. Çok güçlü yatırımcılardan master franchise talepleri alıyoruz. Londra bizim markamızın büyüme ve globalleşme yolculuğunda Dubai’den sonra çok önemli bir adım oldu. Buradan sonra daha fazla yatırım alacağımıza, çok fazla yurt dışı master franchise talepleri olacağına inanıyoruz. Karlılıklarımız, verdiğimiz destekler, yönetim uzmanlığımız, ürün çeşitliliğimiz ve güçlü üretim alt yapımız ile franchising konseptini iyi yürüten markayız. Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan franchise yapılanmamızla yatırımcıların ilgi odağı oldu. Hedefimiz dünya başkentleri ve önemli şehirlerde yeni şubeler açmak.”