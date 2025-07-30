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Bursa’daki yangın, krom sahasında üretimi durdurdu

Bursa Harmancık'ta devam eden orman yangını, CVK Maden'in bağlı ortaklığına ait krom sahasını da vurdu. Madenin krom sahası alevlerden zarar gördü, 3 kuyu kullanılamaz hale geldi. Şirket, yangın nedeniyle üretime geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Esra Özarfat
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Bursa’daki yangın, krom sahasında üretimi durdurdu
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EKONOMİ (BURSA) - CVK Madencilik’in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ye ait Bursa’nın Harmancık ilçesindeki krom madeni, bölgedeki orman yangınından zarar gördü. Şirket, yangın nedeniyle Harmancık Krom İşletmesi’ndeki faaliyetlerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yangının maden sahasına da sıçradığı ve üç kuyunun hasar aldığı belirtildi. Yangının sahaya verdiği zararın net boyutunun, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yapılacak detaylı hasar tespit çalışmalarıyla belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Yangınla mücadele kapsamında maden sahasında görev yapan çalışanların, iş makinelerinin ve ekipmanların ilgili idarenin yönlendirmesiyle söndürme çalışmalarına tahsis edildiği kaydedildi. Şirket, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle koordineli bir şekilde yangının etkilerini sınırlamak ve güvenliği sağlamak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. CVK Madencilik açıklamasında, son dönemde artan yangın felaketlerinin son bulmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, yangınla mücadelede görev yapan tüm ekiplere ve yerel halka teşekkürlerini iletti.

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