Bursalı Şahterm’den Kuzey Makedonya’ya 25 milyon Euro’luk yatırım

ÖMER FARUK ÇİFTÇİ / KUZEY MAKEDONYA-ÜSKÜP

Bursa'da faaliyet gösteren dünyanın önde gelen rezistans üreticilerinden Şahterm Şirketler Grubu, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te fabrika temeli attı. Üsküp Serbest Bölgesi’nde 30 bin metrekare alanda ilk etapta 25 milyon Euro yatırımla kurulacak fabrikada ayda 1 milyon adet rezistans üretilecek. Tamamlandığında 100 milyon Euro’ya ulaşacak yatırımda üretim kapasitesi aylık 3 milyon adete çıkacak. Firmanın hedefi Kuzey Makedonya’yı Avrupa’nın rezistans üretim merkezi haline getirmek.

Fabrika temel atma töreninde konuşan Şahterm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, Bursa’da kurulu bulunan 3 fabrikada 600 çalışanla dünyanın önde gelen beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri markalarına ısıtıcı ve rezistans ürettiklerini belirtti. Şahin, üretimin yüzde 60'ını dünyanın beş kıtasına ihraç ettiklerini söyledi. Türkiye’de bürokratik engelleri aşamadıkları için yatırımı Kuzey Makedonya’ya kaydırmak zorunda kaldıklarını belirten Faruk Şahin, “Dünya genelinde çok sayıda markanın rezistans konusunda ana tedarikçisi durumundayız. Aklınıza gelen hemen tüm markalarda varız. Son derece teknolojik olan bu yatırımı ülkemizde yapmak istedik ama maalesef bürokrasiyi aşamadık. Teşvik için gerekli desteği göremedik. Kendimizi anlatamadık. Biz de yatırım için yaptığımız araştırmalar sonucu Kuzey Makedonya’da karar kıldık” dedi.

“Avrupa pazarının yüzde 60’ını hedefliyoruz”

Firma olarak son 10 yıldır globalleşmek için büyük arayış içerisinde olduklarını anlatan Şahin, “Bu süreçte ABD'nin Chicago sanayi bölgesi, Rusya ve çeşitli diğer destinasyonlarda fizibilite çalışmaları yaptık. Makedonya yatırımı için 3 kriter belirleyici oldu, birincisi yatırım yapılacak ülkenin komşularıyla barış içinde yaşayan, iç huzuru olan bir ülke olması, ikincisi ülkenin yatırımcıyı ne kadar istediğini gösteren teknik, ticari ve sosyal imkanlar, son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatını geçirdiği yer olmasıdır. Dünyada bizim sektörümüzde ilk defa uygulanacak robotik sistemleri burada hayata geçirerek üretimimize başlayacağız. İlk 5 yıllık stratejimizde Avrupa pazarının yüzde 60’ını hedefliyoruz. Şu anda fırın segmentinde açık ara Avrupa'nın lideriyiz. Ama bunun yanında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı rezistanslarında da aynı performansa ulaşmak için yatırımımızı hızla büyütüyoruz. Üretime 2026’nın ilk çeyreğinde başlamak istiyoruz. Makedonya'da herhangi bir pazarımız bulunmamaktadır. Üretimin yüzde 100’ü ihraç edilecek ve Makedonya'ya döviz kazandıracaktır. Hedefimiz 5 yıl içinde bu yatırımı 100 milyon avroya ulaştırarak 1000 kişiye istihdam sağlayan bir kompleks haline getirmek" diye konuştu.

Kuzey Makedonya’da 30 bin metrekarelik fabrika alanını metrekaresini yıllık 4 Euro bedelle 39 yıllığına kiraladıklarını dile getiren Şahin, Makedonya devletinin yatırımcılara büyük kolaylıklar sağladığını da sözlerine ekledi.

“Kuzey Makedonya'da yatırım konusunda teşvik ediyoruz”

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, bu projenin, yalnızca yatırım değil, aynı zamanda Makedonya'nın ihracat kapasitesine ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacak bir hamle olduğunu söyledi. Mickoski “Bugün burada yalnızca bir fabrikanın değil, çalışan, üreten ve geleceğini inşa eden bir Makedonya’nın temelini atıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da iki ülkenin derin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Türk firmaları, bu güzel ülkede yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayarak hem ülkenin kalkınmasına hem de ihracatın gelişimine katkı sunmaktadır. Bizler de Türk iş insanlarını Kuzey Makedonya'da yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Murat Evke ise Kuzey Makedonya'nın, stratejik konumu ve dinamik ekonomisiyle yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğuna işaret ederek, "Bugün burada atılan bu temel, yalnızca bir fabrikanın değil, aynı zamanda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluğun ve işbirliğinin de sembolü olacaktır. Bu yatırımın hem yerel ekonomiye hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahterm Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ve Başbakan Mickoski butona basarak fabrikanın temeli atıldı.