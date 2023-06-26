Bursa’nın lezzetleri baklavayla buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’daki 7 şubesi ve 52 yıllık tecrübesiyle baklava sektöründe önemli bir yer edinen Hacı Hasanoğulları bir yandan da Ar-Ge çalışmaları ile sektöre yeni lezzetler kazandırıyor. Halihazırda 5 kıtada 50 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Hacı Hasanoğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, “Fuarlar aracılığı ile hem vizyonumuzu hem de ihracat ağımızı genişletirken Ar-Ge konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Biz bir seyyar araba ile bu serüvene başladık ama kendimizi yenilemeyi ikna ettik. Bir dönem ülke genelinde 40 şubeye kadar ulaştıktan sonra büyüyen operasyonun bizi yavaşlattığını gördük. Şu anda sadece Bursa’da şubelerimiz var ama 200 kişilik bir ekiple 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bursa şubelerimizi showroom’a dönüştürüp yüzümüzü dünyaya çevirdikten sonra baklavada ihracatın yıldızlarından olduk” dedi.

“Bayramda ağzımızın tadı kaçmasın”

Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünleri üretim gamlarına eklediklerini belirten Aktaş, “Yaklaşık 200 çeşit tatlı imaları yapıyoruz. Son dönemdeki Ar-Ge çalışmalarımızla Bursa’nın tescilli lezzetlerini baklava ile birleştirdik. Mesela meşhur Bursa siyah incirinin Baklava ile uyumu konusunda çalışmaları tamamlayıp bu ürünü üretmeye başladık. Aynı şekilde Bursa’ya özgü tahanlı pideden yola çıkıp tahanlı baklava ve Kestane şekerinden esinlenerek kestaneli baklava üretiyoruz. Çocuklar için gofret ismiyle hem fıstıklı hem de cevizli olmak üzere iki farklı besin değeri yüksek baklava ürettik” diye konuştu.

Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle sektörde önemli bir talep artışı olduğunu belirten Aktaş, “Biz stoklarımızı doldurduk ve bayrama hazırız. Ancak bayramda ucuz baklavalar ile ağzımızın tadını kaçırmayalım. Çünkü bir baklavanın maliyeti ortada. Ucuz baklavaların neden ucuz olduğunu da hepimiz biliyoruz. Kaliteli baklavanın kilosundaki adet sayısı ucuz baklavadan daha fazla. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermesini ve ağız tadıyla iyi bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.