BURTOM’dan insan kaynağına yatırım

EKONOMİ (BURSA) - Grubun I&D Danışmanlık iş birliğiyle hayata geçirdiği kapsamlı eğitim programı, tüm çalışanların yetkinliklerini artırmayı ve hasta memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitimler kapsamında yöneticiler, liderlik potansiyellerini keşfederken; stratejik karar alma ve insan odaklı yönetim yaklaşımları üzerine becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Hasta hizmetleri ekipleri ise iletişim, kriz anlarını yönetme, profesyonel imaj oluşturma, stresle başa çıkma ve problem çözme gibi alanlarda uygulamalı eğitimler aldı.

Radyoloji teknikerlerinden hemşirelere, fizik tedavi teknikerlerinden fizyoterapistlere ve laboratuvar teknikerlerine, çağrı merkezi personelinden hasta kayıt çalışanlarına kadar çok sayıda birimi kapsayan eğitimler; empati temelli yaklaşımı, etkili dinleme becerilerini ve çözüm odaklı iletişimi ön plana çıkardı. Sağlık sektörünün dinamik doğası ve insani yönü göz önünde bulundurularak tasarlanan bu program, çalışanların hem bireysel gelişimlerine hem de kurumun bütünsel performansına katkı sağladı.

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, “Geride bıraktığımız 30 yıl bizlere büyük bir birikim kazandırdı. Ancak bu geçmiş, aynı zamanda geleceğe dair daha büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Biz, yalnızca teknolojiye değil; en değerli sermayemiz olan insan kaynağımıza da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sağlıkta sürdürülebilir kaliteyi, güçlü ve gelişime açık ekiplerle sağlayabileceğimize inanıyoruz” dedi.