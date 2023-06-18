"Busbar sistemi ile elektrikte verimlilik ve güvenlik sağlıyoruz"

Eray ŞEN/ADANA

Bakıra göre daha düşük maliyetli ‘busbar’ sistemi, 800 dereceye kadar dayanabilme özelliğiyle yangına karşı da koruma sağlıyor.

Alman firması Siemens’in Adana bölge ekibinde 26 yıl çalıştıktan sonra, 2016 yılında DRV Elektrik ve Aydınlatma Sistemleri Şirketi’ni kurduklarını söyleyen Genel Müdür Tümer Taşkıran, “Bu arada benden önce Siemens’ten ayrılan arkadaşlarım da DRV Mühendislik şirketini kurmuştu. Onlarla birlikte Türkiye’de sektörün önde gelen firması EAE Elektrik – Busbar Enerji Dağıtım, EAE Aydınlatma, EAE Kablo Kanalı ile EAE İç Tesisat ve Elektrik Ticaret’in partneri olarak çalışıyoruz” dedi.

EAE’yi bölgede ‘en etkin’ şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Taşkıran, “Adana, Mersin, İskenderun ve Osmaniye’de tüm OSB’lerdeki yatırımcılarla, demir çelik, şişe cam, kağıt, ambalaj, kimya gibi sektörlerle çalışıyoruz. Bu firmalara hem ürün tedariki sağlıyor, hem bazı ürünlerde supervizorlük desteği veriyoruz. Bazı ürün gruplarını depomuzda stokta tutuyoruz” dedi.

Kıvanç Tekstil, Omnia Nişasta, İsdemir, Soda Sanayi, Sasa, Karteks, Beyaz Kağıt, Güney Çelik, Tat Bakliyat, Ankutsan gibi referanslara sahip olduklarının altını çizen Taşkıran, “Enerji sistemlerinin iyi kurgulanması sanayide verimlilik açısından önemli. Dünya bu konuda yeni arayışlar içerisinde. Yatırımcılar açısından bakıldığında ise Busbar kullanılması hem güvenlik hem verimlilik açısından daha uygun ve kurulum maliyeti daha düşük, ayrıca 800 dereceye kadar yanmaya dayanıklı” diye konuştu.

“Tenis kortunun elektrik sarfiyatını dörtte bire düşürdük”

Endüstriyel aydınlatma alanında da ‘iddialı’ olduklarını anlatan Taşkıran, “Yeni projeler dışında özellikle eski tip konvansiyonel aydınlatma olan yerlere Led aydınlatma çözümleri sunarak bu alanda da çok ciddi enerji tasarrufu sağlıyoruz, böylece hem tesislere hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Genel Müdür Taşkıran, enerji verimliliğini artırmak amacıyla Adana Tenis Dağcılık Kulübü’nde yaptıkları çalışmayı şöyle anlattı: “Bir tenis kortunda 7 bin 200 watt’lık enerji tüketilirken, bunu 1.800 watt ile çözdük. Enerji sarfiyatını dörtte birine indirdik. Ayrıca armatürler civa buharlıydı, ısınması için bir süre geçiyor ve bu sürede elektrik sarf ediliyordu. Bizim taktığımız sistemde ise şalteri açıp kapattığınız anda ışık da açılıp kapanıyor. Bu da ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlıyor.”

“Romanya’ya da malzeme gönderiyoruz”

Yine DRV adıyla Romanya’da faaliyet gösteren bir şirket ile de partnerlik yaptıklarını ifade eden Taşkıran “DRV Elektrik’in ortağıyım, DRV Mühendislik’in tedarikçiyim. Bu

sistem içerisinde Romanya’da taahhüt işleri yapan bir şirkete de malzeme veriyoruz” dedi. Taşkıran; DRV Aydınlatma’da 15, DRV Mühendislik’de 35 olmak üzere toplam 50 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Busbar kanal sistemi nedir?

Sac ve alüminyum gövde içerisinde, izole edilmiş ‘bara’lar vasıtası ile dağıtılan enerjiyi özel çıkış üniteleri ile istenilen noktalara güvenli bir şekilde ve enerjiyi kesmeden ileten bir elektrik iletim yöntemidir. Bu sistem içerisinde; aynı gerilim ve frekansta elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı üniteye ‘bara’ denir. İletken özelliğe sahip bara, elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesini, ünitelerin birbiriyle irtibatını sağlar.