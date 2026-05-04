Business Honors Awards kazananları yapay zekâ üyesi NOPA ile beraber belirlenecek

Business Honors Awards, 2026 döneminde bu dönüşüme yanıt vererek hibrit jüri modelini devreye aldı ve yapay zekâ jüri üyesi NOPA’yı resmi değerlendirme sürecine dahil etti.

Bu model, yalnızca bir teknoloji entegrasyonu olmanın ötesinde, artan başvuru ve kategori çeşitliliği karşısında değerlendirme sistemini daha tutarlı ve ölçülebilir hale getirmeyi amaçlayan yapısal bir dönüşüm olarak konumlanıyor.

Yapay zekâ jüride yeni bir rol üstleniyor

Dünya genelindeki benzer uygulamalarda yapay zekâ çoğunlukla analiz veya ön değerlendirme aşamasında kullanılırken, Business Honors Awards modeli bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor. NOPA, doğrudan nihai skora etki eden bir jüri üyesi olarak konumlanıyor.

Bu yaklaşım, değerlendirme süreçlerinde şeffaflığı artırırken, algoritmik kararların geriye dönük olarak incelenebilir ve test edilebilir olması sayesinde güvenilirliği de güçlendiriyor.

Böylece sistem, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekte ödül değerlendirme standartlarının nasıl şekilleneceğine dair de bir referans oluşturuyor.

2026’da kategoriler genişledi, jüri yapısı yeniden şekillendi

2026 döneminde organizasyon yalnızca jüri yapısıyla değil, kategori ve kapsam açısından da önemli yenilikler sundu.

Türkiye’de ilk kez jenerasyon bazlı kategoriler açılarak Gen Z ve Gen Alpha odaklı projeler ayrı başlıklarda değerlendirildi.

Sürdürülebilirlik alanında ise Net Zero dönüşümünden tedarik zincirine, inovasyondan liderliğe kadar uzanan yeni kategoriler ile iş dünyasının dönüşüm ajandası daha kapsamlı şekilde ele alındı.

Bu yıl jüri ile ilgili öne çıkan bir diğer gelişme ise global şirketlerde görev yapan expat profesyonellerin sürece dahil edilmesi oldu.

Böylece değerlendirme süreci yalnızca yerel değil, uluslararası perspektiflerle de desteklendi. 2026 döneminde en yoğun başvuru alan sektörler arasında gıda, FMCG, mağazacılık, kozmetik, finans ve online mağazacılık öne çıkarken, en çok ilgi gören kategori ise Kurumsal İletişim altında yer alan sosyal sorumluluk projeleri oldu.

İş dünyasının onur tablosu 12 Mayıs’ta açıklanacak

Farklı sektörlerden başvuruların değerlendirildiği Business Honors Awards, bu modeliyle hem bugünün değerlendirme ihtiyaçlarına yanıt veriyor, hem de geleceğin ödül sistemlerine de referans olacak bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

‘İş Dünyasının Onur Tablosu’ olarak konumlanan organizasyon, bu yıl ilk kez uygulanan hibrit jüri modeli ile birlikte değerlendirme yaklaşımını bir üst seviyeye taşırken, kazananlar iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek törende 12 Mayıs 2026’da açıklanacak.

Gecenin sunuculuğunu ise Ahu Orakçıoğlu üstlenecek, ayrıca yapay zekâ jüri üyesi NOPA, yalnızca değerlendirme sürecinde değil, ödül gecesinde de aktif rol üstlenecek.

Ödül gecesinde Ahu Orakçıoğlu ile etkileşim kuracak ve jüri fotoğrafında yer alacak olan NOPA, hibrit modelin sahneye taşınan somut bir yansıması olacak.

Hibrit model ile daha tutarlı ve ölçülebilir değerlendirme

Business Honors Awards, değerlendirme süreçlerinde insan deneyimi ile veri temelli analizleri bir araya getiren hibrit bir yaklaşım benimsiyor. Bu modelde amaç, artan başvuru hacmi ve kategori çeşitliliği karşısında değerlendirme sürecini daha tutarlı, karşılaştırılabilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturmak.

Business Honors Awards Kurucusu Yasemin Oğralı, yeni modele ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor:

“NOPA, değerlendirme süreçlerimiz yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. Amacımız insan jüriyi değiştirmek değil, artan başvuru ve kategori çeşitliliği karşısında değerlendirme sistemimizi daha ölçülebilir ve tutarlı hale getirmek.”

Tüm başvurular, ortak kriter setleri üzerinden ele alınırken, NOPA her başvuruyu aynı çerçevede ve yalnızca sunulan veri üzerinden analiz ederek değerlendirme sürecine ek bir referans noktası sağlıyor. Ürettiği skorlar ise diğer jüri üyeleriyle eşit şekilde resmi oy olarak sisteme dahil ediliyor.

Bu yapı, insan sezgisi ile algoritmik tutarlılığı bir araya getirerek değerlendirme süreçlerinde daha dengeli ve karşılaştırılabilir bir zemin oluşturuyor.

Aynı zamanda farklı değerlendirme yaklaşımlarından kaynaklanabilecek sapmaları azaltarak karar kalitesini destekliyor.