Business Honors Awards'tan Gold Harvest’a iki büyük ödül

Gold Harvest, gençler ve Z kuşağını hedef alarak dijital ve konvansiyonel mecraları başarıyla entegre eden 360 derece bir pazarlama kampanyası yürüttü. CGI projeleri, interaktif içerikler ve yenilikçi iletişim stratejileri ile tüketicilerine sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıkları tanıtmayı başardı. Bu yenilikçi yaklaşım, markanın sadece bir ürün lansmanı yapmasının ötesine geçerek sektörde yeni bir referans noktası oluşturmasını sağladı. Gold Harvest, bu süreçte tüketicilerle kurduğu güçlü bağ sayesinde pazarda kalıcı bir iz bıraktı.

Dijital ve konvansiyonelin sentezi

Kampanya, Brothers&Sisters Media and Creative Branding tarafından kurgulandı ve yönetildi. 30 yılı aşkın sektör deneyimine sahip olan ajans, medya planlama, kreatif çalışmalar, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle markalara 360 derece entegre çözümler sunan bir yapıya sahip. Gold Harvest için hazırlanan bu kapsamlı strateji, markanın bilinirliğini artırırken aynı zamanda sağlıklı atıştırmalık pazarında büyük bir etki yaratmasını sağladı. Gold Harvest Genel Müdürü Hikmet Hüseyin Geçer, ödül hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Business Honors Awards'ta ödüle layık görülmek, ekibimiz için büyük bir onur. Sağlıklı atıştırmalık kategorisinde inovasyon, lezzet ve kaliteyi bir araya getirerek tüketicilerimize en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Bu ödül, tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik, inovasyon ve kaliteyi ön planda tutarak sektöre yön vermeye devam edeceğiz."