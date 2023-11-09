Büyük Hekimoğulları, kârını yüzde 68 artırdı

İbrahim Çiçekçi/Konya

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" listesinde 262’nci sırada yer alan Büyük Hekimoğulları, listeye ilk defa girdiği dönemden bugüne en güçlü yükselişini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bir önceki yıla göre sıralamada 69 basamak yükselen Büyük Hekimoğulları’nın Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hekimoğlu, listedeki güçlü sıçramanın ardında sürdürülebilir ve sağlıklı büyümenin yer aldığını, hedeflerinin 5 yıl içerisinde İSO 500’e girmek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin perakende dışı un tüketiminde gıda sektörü üreticileri arasında yer aldıklarını hatırlatan Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz 1985 yılından bugüne sürdürülebilir, planlı ve sağlıklı bir şekilde büyüyoruz. Başarılarımız Büyük Hekimoğulları’nı Türkiye’de ev dışı un sektöründe pazar lideri konumuna getirdi; Horeca (otel, restoran ve kafe) sektöründe lüks markaların tercihi konumundayız. Üretimimizin %80’ini iç pazarda değerlendirilirken, %20’sini ihraç ediyoruz. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesinde bu yıl elde ettiğimiz başarı doğru yatırım ve satış ve pazarlama stratejilerinin önemli bir çıktısı. Büyük Hekimoğulları çatısı altında bu başarıda payı olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir büyümemizde önemli bir sıçrama tahtası olacak bir diğer basamak olan halka arz sürecimizin hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızda çok önemli katkısı olacak.”

Yeni yatırımlarla ürün grubu zenginleşecek

Büyük Hekimoğlulları’nın endüstriyel pazarda bilinirlik açısından elde ettikleri başarıyı 2024 itibariyle Horeca’ya taşıma isteklerini vurgulayan Hekimoğlu, 2024 yılında endüstriyel ürün grubundaki çeşitlik, kalite ve başarıyı yeni yatırımlarla raflara taşıyacaklarını belirtti. 2022 yılının ilk 6 ayına göre bu yılın aynı döneminde kârını yüzde 68 oranında artırdıklarına dikkat çeken Hekimoğlu, “Halka arz koşumuzu destekleyen bu gibi çıktılar, sektörümüzde uygun şartların sağlanması halinde satın alım yapmamıza da imkân verecek.” dedi. Günlük 1.100 ton buğday üretme kapasitesiyle ev dışı un sektöründe pazar payı lideri olan Büyük Hekimoğulları'nın geçtiğimiz yıl, 2021 yılına göre aktif büyüklüğünü yaklaşık %295, toplam satış hasılatını ise yaklaşık %225 oranlarında artırmıştı.

Kuantum Araştırma tarafından hazırlanan "Endüstriyel Un Kullanımı, Marka ve Tercih Araştırması" raporuna göre Büyük Hekimoğulları markaları; Türkiye'de yüzde 58,3 puanlı marka bilinirliği ile dördüncü sırada, kullanımda ise üçüncü sırada olmak üzere yüksek tanınma ve beğeni kategorisinde yer alıyor.

Halka arz sürdürülebilirliği güçlendirecek

Sermaye artırımı ve çeşitli yatırımlar amacı ile halka arz sürecini başlatan Büyük Hekimoğulları, faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için “farkındalık ve bilinçlendirme” politikası ve yenilenebilir veya optimum enerji kullanan operasyona sahip olmayı hedefliyor.

Bu amaçla halka arz edilecek 125 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 40 milyon lira olan payların da ortak satışı kapsamında halka arzının gerçekleşeceğini belirten Büyük Hekimoğulları elde edilecek kaynağı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı, ilave hammadde deposu kapasite artışı yatırımı, makine ve teçhizat yatırımı ile işletme sermayesi finansmanında kullanmayı planlıyor.

Halka arzın ardından endüstriyel sanayide elde ettiği tecrübeyi artık perakende sektörüne girerek evlere, dolayısı ile nihai tüketicilere ulaştırmayı amaçlıyor.

Merkezi Konya'da bulunan Büyük Hekimoğulları, yıllık 313 bin 750 ton üretim kapasitesine sahip. 12 bin 197 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 15 bin 756 metrekare alan üzerinde üretimini gerçekleştiren şirket, aynı zamanda 60 bin ton buğday depolama alanı ve 3 bin ton un silosu stok kapasitesine sahip.