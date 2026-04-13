Büyük Kulüp'te hareketli genel kurul

Büyük Kulüp, bin 500’e yakın üye ile kulüp tarihine geçen rekor bir katılımla kulüp tarihinin en yüksek katılımlı olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

İş dünyasından cemiyet hayatına, diplomasi çevrelerinden kamuya uzanan geniş ve nitelikli bir üye katılımıyla gerçekleşen genel kurul, kulübün güçlü temsil yapısını ve üyelerinin yüksek bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Genel kurulda, Büyük kulüp yönetim kurulu Başkanı Talat Yılmaz başkanlığında, Başkan Yardımcısı Eser Bayraktar ve yönetim kurulu tarafından yürütülen faaliyetler üyelerin güçlü desteğiyle karşılık buldu.

Yönetim kurulu, rekor katılımla gerçekleşen genel kurulda oy birliğiyle ibra edilerek güven tazeledi.

Genel kurulda ayrıca kulübün mali yapısı ve üyelik sistemine ilişkin çeşitli düzenlemeler de görüşülerek karara bağlandı.

"Bu güçlü destek, sorumluluğumuzu artıyor"

Büyük Kulüp Başkanı Talat Yılmaz, genel kurul sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İki yıl önceki seçim sürecinin ardından farklı görüşlerin dile getirildiği bir ortamda, üyelerimizin bu genel kurulda ortaya koyduğu yüksek katılım ve güçlü destek, Büyük Kulüp’ün sağduyulu ve kapsayıcı yapısını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu güven, yönetim olarak sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.”