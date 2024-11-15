Büyük satışta mutlu son: Ekol ve DFDS anlaştı

Aysel YÜCEL

Ekol’ün uluslararası taşımacılık ve gümrükleme faaliyetlerinin DFDS firmasına devir süreci, hedeflenen 1 Kasım 2024 tarihinde tamamlanamamıştı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun araya girmesiyle görüşmeler yeniden değerlendirildi. Ekol Transport A.Ş.’nin DFDS firmasına devri konusunda mutabakata varıldı ve Danimarkalı DFDS, Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık birimini 240 milyon Euro’ya satın aldı.

Burak Dağlıoğlu'na teşekkür etti

Ahmet Musul anlaşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uluslararası taşımacılık ve gümrükleme faaliyetlerimizin DFDS firmasına devir süreci, hedeflediğimiz 1 Kasım 2024 tarihinde tamamlanamamıştı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu’nun süreç boyunca gösterdiği yakın ilgi ve destek, tarafların bir araya gelerek görüşmeleri yeniden değerlendirmesine olanak sağladı. Kendisine bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Bu adımla, Ekol olarak teknoloji, depo yönetimi ve dağıtım alanlarındaki sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha hızlı ve sağlam bir şekilde ilerlemek için bir temel oluşturmayı amaçladık. DFDS ile lojistik ağını Avrupa genelinde genişleterek Türkiye ile bağlayacak ve Türkiye ile Avrupa arasında ticaret yapan müşterilere uçtan uca taşıma ve lojistik çözümleri sunma fırsatı yakalayacaktır. Ayrıca, bu anlaşmanın ülkemize olumlu yansımaları olacağını ifade etmek isterim.

Gelişmeler sonucunda, Ekol Transport A.Ş.’nin DFDS firmasına devri konusunda mutabakata varılmıştır. Bu süreçte yanımızda olan ve desteğiyle bize güç veren tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin güveni ve katkısı, hem bu geçiş sürecini kolaylaştırdı hem de geleceğe yönelik vizyonumuzu hayata geçirmemiz için ilham verdi.

Ekol olarak, sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen yenilikçi projelerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu anlaşmanın her iki şirkete, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

Danimarkalı Lojistik devi DFDS, geçtiğimiz günlerde Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağını satın almak için yaptığı anlaşmanın iptal olduğunu duyurmuştu.

DFDS, Mayıs 2022 tarihinde Ekol’ün uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünü devralmak için prensipte el sıkışmış, 2023'ün nisan ayında bu satın alma için Rekabet Kurulu da onay vermişti. Danimarkalı şirket, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağını 1.9 milyar kron (277 milyon dolar) karşılığında satın almak için anlaştığını duyurmuştu.

DFDS, açıklamasında, “Belirli sözleşme koşulları, kararlaştırılan son tarihe kadar yerine getirilmediği için DFDS, hisse satın alma anlaşmasını feshetmiş olup, işlem bu nedenle gerçekleşmeyecek” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ’ye konuşan Ahmet Musul, devir işlemine 24 saat kala DFDS’in pazardaki olumsuz gelişmeler ve taşımacılık tarafındaki karlılıkların düşmesi nedeniyle fiyatta indirim istediğini belirterek, “Sürecin tamamlanmasına gelmesini etik bulmuyoruz, bu nedenle için satıştan vazgeçtik” açıklamasını yapmıştı.