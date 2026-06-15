Büyükada'nın simge yapısı Prinkipo Palas kapsamlı restorasyonla yeniden hayat buluyor

İstanbul’un kültürel hafızasının simgelerinden olan tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi, kapsamlı bir restorasyon projesiyle yeniden hayata kazandırılıyor.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul edilen bu eşsiz miras; İstanbul Rum Patrikhanesi ve Bilgili Holding liderliğinde, ĒNSOFI Holding’in katılımıyla yürütülecek çalışmaların ardından yeniden işlevlendirilerek kullanıma açılacak.

Dünyaca ünlü mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan tarihi yapı, 1898 yılında "Prinkipo Palas" adıyla otel olarak inşa edildi. 1903 yılında Eleni Zarifi tarafından satın alınarak İstanbul Rum Patrikhanesi’ne bağışlanan bina, uzun yıllar yetimhane olarak hizmet verdi.

1964’te boşaltılan ve zamanla yıpranan bina, bu yeni restorasyon girişimiyle mimari kimliği korunarak geleceğe taşınacak.

Uluslararası ölçekte kültürel miras değeri

Konumu, büyüklüğü ve mimari estetiğiyle dikkat çeken 5 katlı ve 206 odalı yapı, 2018 yılında Europa Nostra tarafından "Avrupa'nın Tehlike Altındaki 12 Kültürel Mirası" listesine alınmıştı. Proje, yalnızca İstanbul’un değil, dünya kültür mirasının da önemli bir parçasını güvence altına almayı hedefliyor.

Tarihi miras için uluslararası dayanışma ve iş birliği

Restorasyona ilişkin anlaşma, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen; Patrik Hazretleri Bartholomeos, Avustralya Başepiskoposu Makarios Griniezakis, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ĒNSOFI S.A.'yı temsilen Yönetici Mimar ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Costantza Sbokou-Constantakopoulou ile Büyükada Yetimhane Binası Restorasyon Kurulu Koordinatörü Laki Vingas’ın katıldığı törenle imzalandı.

Proje; yapının mülkiyetine sahip olan İstanbul Rum Patrikhanesi, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden Bilgili Holding ve Yunanistan merkezli, sürdürülebilir turizm ve gayrimenkul geliştirmede öncü bir grup olan ĒNSOFI Holding'in katılımıyla hayata geçirilecek.

Mimari bir hazineyi restore etmenin ötesinde bu ortaklık, kültürel mirasın halklar ve uluslar arasında nasıl bir köprü olabileceğini, karşılıklı anlayışı ve ortak saygıyı nasıl güçlendireceğini gösteriyor.

İstanbul Rum Patrikhanesi'nin hikayesi

Tarihi ve kültürel mirası koruma misyonuyla hareket eden İstanbul Rum Patrikhanesi, dünya çapında milyonlarca Ortodoks Hristiyan'ın ruhani merkezidir.

Patrik Bartholomeos’un liderliğinde; çevre bilinci, dinler arası diyalog ve kültürel mirasın yaşatılması konularında küresel çapta öncü bir rol üstlenmektedir.

1903 yılında Patrikhane’ye bağışlanan Prinkipo Palas (Büyükada Rum Yetimhanesi), Patrikhane’nin tarihi hafızayı koruma ve insanlığın ortak mirasını gelecek nesillere aktarma vizyonunun en önemli sembollerinden biridir.