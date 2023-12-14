Büyükhekimoğulları halka arz geliri ile enerjisini artırmayı hedefliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Büyük Hekimoğulları Un Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hekimoğlu, EKONOMİ Gazetesi Konya Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’nin sorularını yanıtladı. Halka arz hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Utku Hekimoğlu, 2024 başlamadan Borsa’da işleme başlamayı hedeflediklerini ifade etti. Firma halka arzdan elde edilecek geliri enerji yatırımlarında kullanacak.

Köklü bir aile şirketi olduklarının altını çizen Utku Hekimoğlu, “Babam Adnan Hekimoğlu ve 3 kardeş olarak şirketimizi yönetmekteyiz. Dedem Osman Nuri Hekimoğlu Ova Un’a ortak olarak sektöre giriş yapıyor. Daha sonra babam Adnan Hekimoğlu İzmir Türk Koleji’ni bitiriyor ve sonrasında dedemin rahatsızlığından dolayı erken yaşta ticarete atılıyor. Buğday ticareti ile sektöre giriş yapıyor. Akademinde kendi markası ile un üretmeye başlıyor ve 1985 yılında Büyük Hekimoğulları Un fabrikasını kuruyor. Dedemin üretim tecrübesi babamın da buğday ticaretindeki tecrübesi bir araya gelince kısa sürede sektörde önemli bir noktaya geliniyor. Teknolojik gelişmeler sürekli takip ediliyor. Her geçen yıl kapasite artırılıyor. Bugün günlük 1100 ton öğütme kapasitesine sahibiz. Pırlanta ve Safir markamızda Türkiye’nin 81 ilinde ürünlerimiz var” dedi.

"İhracata odaklandık"

Yeni dönem yatırım planları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Utku Hekimoğlu, mevcut üretim kapasitelerinin Türkiye ortalamasında üzerinde olduğunu, ihracatı artırma odaklı bir yeni dönem planladıklarını dile getirdi.

Hekimoğlu, “2024’te ana hedeflerimiz ihracatı artırmak ve perakende pazar payımızı güçlendirmek. Yani tüm süpermarketler ve yerel marketlerde yer alacağız. Şu an ihracatımız satışımızın yüzde 10’unu oluşturuyor. 6 Kasım’da Dubai’de düzenlenen fuarda ilk defa stant açtık ve çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Şubat’ta da Suudi Arabistan fuarına katılacağız. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden yoğun talep alıyoruz. Kaliteli una hasret bölgeler buralar. Bizim ürünlerimiz de özel amaçlı ve en kaliteli un serileri. Pastalık böreklikte dünyada en kaliteli unu üreten firmalardanız. Ürünümüze ve kapasitemizin gücüne güvenerek ihracat oranlarımızı artıracağız. İlk hedefimiz yüzde 20 seviyelerine çıkmak. Hedef pazarımız Ortadoğu ve Avrupa. ” diye konuştu. Utku Hekimoğlu, ilk etapta marketlerde küçük paket ve kolay kullanım sağlayan unlarla yer alacaklarını, glütensiz gibi özel unları üretmek için de AR-GE süreçlerini tamamladıklarının altını çizdi.

"Sürdürülebilir bir büyüme için halka arz oluyoruz"

Halka arz sürecinde sona geldiklerini dile getiren Utku Hekimoğlu, 2024’e girmeden sürecin tamamlanacağını belirterek, “Sektörde ana oyunculardan birisi olarak aslında uzun yıllardır inceliyorum; Türkiye’deki ve dünyadaki gıda firmalarının sınıf atlamaları halka arz sonrasında gerçekleşmiş. Halka arz birçok firma için bir gereklilik. Lakin şartları sağlayan firma sayımız ülkemizde yetersiz. Biz tüm şartları sağlanmamıza rağmen uygun dönemi bekledik. Bu yıl düğmeye bastık ve süreci başlattık. Hem şehrimizin, hem firmamızın adının duyulması hem de diğer firmalara bir teşvik olması adına bu kararı verdik. Süreç son aşamada diyebiliriz. Rekor bir talep toplama bekliyoruz. 2024 gelmeden işlem görmeye başlayacağız. Halka arzdan elde edilecek geliri enerji yatırımımızda kullanacağız. Afyon bölgesinde 11 megawaat bir GES kuruyoruz. Bu yatırım da kârlılığımıza olumlu katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

"Gıda firmaları satın alımları için kolları sıvadık"

Halka arzdan sonraki süreçteki hedeflerini de paylaşan Utku Hekimoğlu, “Halka arzdan sonra sektörümüze paralel perakende de güçlü ya da endüstriyel anlamda güçlü yurt içi gıda firma satın almaları gündemimize gelebilir. Farklı bölgelerde un fabrikası yatırımları düşünüyoruz. Hem nakliye avantajını kullanmak için hem de ihracat hedefimize paralel olarak limanlara yakın bölgelere bakıyoruz.

GES projemiz devam ediyor. O de 8 milyon dolarlık bir yatırım. 2024 ilk çeyreğinde tamamlanacak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin pazar lideri Ova Un’un büyük hissedarlarındanız. Aynı zamanda teneke kutu tesisi yatırımımız var. Başak markası ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikamız var. Sektöründe ilk 5 firmadan bir tanesi” dedi.

"Buğday Sıkıntısı Yok"

Dünya ve Türkiye un ile buğday sektörleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Utku Hekimoğlu, “Dünyada şuan buğday sıkıntısı yok. Türkiye zaten Rusya’dan daha önce buğday ithalatını gerçekleştirdiği bir sorun yaşamıyoruz. İç üçerimde de verimli bir sezon geçti. Rekolte anlamında Konya da bu sene iyiydi. Zaten ülke olarak ürettiğimiz buğday tükettiğimiz karşılıyor. İthalatı biz un ihracatında güçlü bir ülke olduğumuz için yapıyoruz. Buğday ve un sürecinde devletin de şu an operasyon yönetimi son derece başarılı” diye konuştu.