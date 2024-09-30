“Büyüme stratejileri uluslararası iş birlikleriyle desteklenmeli”

EKONOMİ/BURSA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Amerika Şubesi (ASKON USA) tarafından New York’ta düzenlenen Amerika Türk İş Dünyası Buluşması, iki ülkenin farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerini iş birliği için bir araya getirdi. Organizasyonda Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırma hedefleri, Türkiye- ABD ekonomik ilişkilerinin gelişimi ve ticaret hacminin artırılması gibi konular ele alındı. Türk iş dünyası heyetinde yer alan isimlerden biri olan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, bu tür etkinliklerin Türk iş dünyasının global düzeydeki etkileşimlerini güçlendirmek için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Türk- Amerikan iş dünyası arasındaki çalışmalara katkıları nedeniyle düzenlenen organizasyonda plaket de alan Dursun, “Yeni yatırımlarla uluslararası büyümeye odaklanan bir Bursa firması olarak, hem Sayın Bakanlarımızla bir araya gelmek hem de KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın elinden plaket almak bizler için onur verici. Türk iş insanları olarak, küresel pazarlarda daha aktif rol almak ve ekonomik büyümemizi desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Türk iş dünyasının küresel arenada etkisinin artmasını ve yeni fırsatlar yakalamasını hedefliyoruz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD ile işbirliklerimizi geliştirmek ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Amerika’daki yatırım fırsatlarını gündemimize aldık”

Küresel rekabette iş birliğinin önemine vurgu yapan Dursun, “Sanayide dijital dönüşüm, yeşil enerji yatırımları, yenilikçi üretim metotları ve yüksek katma değerli üretime odaklanarak ekonomik büyümemizi hızlandırabiliriz. Hedefimiz, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda uyguladığımız stratejiler uluslararası iş birlikleriyle desteklenmeli. Uluslararası iş birlikleri, Türk iş dünyasının potansiyelini ortaya çıkararak, ticaret performansımızı artırmamızı ve küresel rekabet gücümüzü pekiştirmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.

ASKON’un ulusal ve uluslararası iş birlikleri oluşturmada önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizen Dursun, “ASKON’un iş dünyası için sunduğu destekleri uluslararası arenaya taşıyan ASKON USA, iki ülke iş dünyası arasında köprü kurarak ekonomik partnerliğin gelişmesine destek oluyor. ABD ziyareti kapsamında gerçekleştirdiğimiz temaslarda, özellikle Amerika’daki yatırım fırsatlarını gündemimize alarak, karşılıklı ticaret ve yatırım olanaklarını detaylı bir şekilde konuştuk. Bu görüşmelerin, iş dünyamız için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyorum” dedi.