Büyütech, kamera ve görüntü sistemlerinde küresel rekabete girmeye hazırlanıyor

Mehmet KAYA (ANKARA)

Ankara merkezli olarak araç kameraları ve bunların yönetim sistemlerini üreten Büyütech, yurt dışından yeni yatırım almaya hazırlanıyor. Şirket, taşıt kameralarıyla desteklenen tüm algılama-yönetim sistemleri gibi niş bir alanda faaliyetini derinleştirirken, otomotiv ve savunma sanayiini büyüme hedefi olarak seçti.

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Büyütech CEO’su ve Kurucu Ortağı Ömer Orkun Düztaş, sadece bir kamera şirketi olmadıklarını, “mobility perception çevre algılama ve farkındalık sistemleri” üreticisi olduklarını belirterek, bu alanda güçlü bir “kasları” olduğunu, 2013’te Türkiye’nin ilk akıllı kamerasını geliştirmeyle başlayan sürecin, MOBESE sisteminin merkezileştirilmesi, 2020’da TOGG ile işbirliği, TÜBİTAK desteğiyle Ford Türkiye ile işbirliğinin sözleşmeye dönüşmesi, TOFAŞ Egea işbirliğinin ardından Stellantis gibi küresel gruplarla görüşme hazırlığı noktasına ulaştıklarını hatırlattı. Düztaş, “Scale-up olma stratejimiz vardı. Geldiğimiz noktada bugün 10 milyon dolar ciro yapan, yaklaşık 100 kişilik bir firmayız. Bu noktada artık bizim stratejimizi start-up’lıktan çıkartıp scale-up’a geçirmemiz gerekiyor. Ölçeklenebilirliğe geçirmemiz gerekiyor” dedi.

2028’de unicorn hedefi var

Dikey yönde, Savunma sanayiinde başta kara araçları olmak üzere, araçların “gözü olmayı-zırhlı araçların çevre güvenliğini sağlamayı” hedeflediklerini kaydeden Ömer Orkun Düztaş, stratejik olarak B2B tarafta kalacaklarını, tüketici elektroniğini bu aşamada düşünmediklerini, endüstride fabrikalardaki otonom sistemler-robotlar, otomotiv tarafında da otonom araçlara doğru giden tüm kameralı akıllı sistemlere yoğunlaştıklarını vurguladı. Düztaş, “Büyütech şu anda bir mobility perception platformu olma yolunda. Mobilitenin algılama platformu olma hedefinde ve bu şekilde ilerliyor” dedi.

Şirketin otomotivde Türk OEM firmalarıyla hali hazırda işe başladıklarını, burada sınıra ulaşınca küresel tarafta var olma seviyesinde olmayı hedeflediklerini, savunmada ise Türkiye ile birlikte NATO ülkeleri, Avrupa ve MENA’yı izlediklerini açıkladı. Şirketin 2025’i 10 milyon dolar ciroyla kapattığını ancak potansiyele bakıldığında, 2030’lu yıllarda 300 milyon doları aşan bir potansiyeli gördüklerini belirten Düztaş, hedeflerinin 2028 itibariyle Unicorn (1 milyar dolar değerini aşan şirket) seviyesine ulaşmak olduğunu kaydetti. Şirketin yeni yatırım turlarının tamamlanma aşamasında olduğunu ancak özel yatırım fonuna da sahip olarak yatırımcılara açık olduklarını belirten Düztaş, gündemde olmamasına karşılık halka arz kararı alırlarsa Türkiye ve ABD borsalarında arz istediklerini açıkladı.

Tayvan ve Çin’in ardından küresel çapta üçüncü oyuncu olma hedefi: Düşük donanımla yüksek veri işleme

Taşıt sistemlerinin küresel olarak Nvidia ve Çin firmalarınca domine edildiğini hatırlatan Düztaş, bu alanda üçüncü bir oyuncu olarak girmek istediklerini, şirketin ABD merkezli yatırım almasında bu stratejinin de rol oynadığını belirterek, “Biz şu anda zaten San Francisco’da bir yatırımcıdan yatırım alma aşamasındayız. Bu noktada San Francisco’lu yatırımcının söylemi zaten şu: Şu anda bu mobility perception kısmı Nvidia’nın ve Mobileye’ın tekelinde. Burada aslında Tayvanlı ya da Çinli olmayan üçüncü bir oyuncuya ihtiyaç var. Biz özel bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Çok düşük donanımda çalışabilecek, birçok sensörün füzyonuyla birlikte anlamlı veri üretebilecek, sadece görebilecek değil, gördüğünü de yorumlayabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Burada Nvidia ve Mobileye’a rakip olabilecek firma Büyütech diye biz şu anda Amerika’dan yatırım alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Sektörün geleceğinde konumlanma

Şirketin yapay zeka ile oluşan yeni ortamda bilişsel işlerle fiziki işlerin arasında bir köprüye ihtiyaç olduğunu belirten Ömer Orkun Düztaş, bu işlevde bir gelecek planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu noktada artık bizim stratejimizi start-up’lıktan çıkartıp scale-up’a geçirmemiz gerekiyor. Ölçeklenebilirliğe geçirmemiz gerekiyor. Bu da sektörel ölçekleme ve aslında dikey pazarda büyümeyle gerçekleşecek. Sektörel ölçeklemede otomotivin yanına savunma ve endüstriyel otomasyon koyuyoruz. Buradaki yeni stratejimiz de şu: Yapay zekâ günümüzde bilişsel işlerin yerini alıyor. Robotik fiziksel işlerin yerini alıyor. Biz Büyütech olarak bu ikisi arasında köprü olabilecek bir firmayız. Ancak yapay zekâ da robotik de çok geniş. Biz burayı tamamen kapsayamayız. Otomotivde çok güçlü bir kasımız var. Amacımız şu anda sektör bağımsız olarak bütün araçların gözü ve beyni olmak gittiğimiz noktada.”