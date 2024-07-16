Dokuz halkalık Bvlgari otel koleksiyonunun ilk mücevheri, Bvlgari Hotel Milano 20’nci yılını kutluyor. Bvlgari Milano, kutlamalar kapsamında iki gün süren göz kamaştırıcı etkinliklerle seçkin konuklarını ağırladı.

Bvlgari Hotel Milano’da konuklara, Augustinus Bader ile sağlıklı yaşam; efsanevi barmen Patrick Greco ile Bvlgari Kokteyli hazırlama ustalık sınıfı; 2004 kupajlarından seçme şarap tadımı, Yüksek Mücevher Koleksiyonu ve Octo Finissimo’nun ön gösterimiyle Bvlgari Mücevherleri dünyasında interaktif bir yolculuk gibi deneyimi yaşatıldı. Ayrıca Garden Aperitivo’nun canlı performansları, DJ’ler eşliğinde gece yarısı spagetti şöleni ve ertesi gün Şef Giorgio Fuda’nın küratörlüğünü yaptığı geleneksel Bvlgari Brunch’ına kadar uzanan bir parti gerçekleştirildi.

Bu özel günü değerlendiren Bvlgari Grup Başkan Yardımcısı ve Bvlgari Otelleri Kurucusu Silvio Ursini, "Açılışından 20 yıl sonra, konaklama alanındaki dokuz mücevherimizin ilki olan Bvlgari Milano, şehrin kültürel yaşamının merkezi olmaya ve gündemi belirlemeye devam ediyor. Şehrin kültürel ve ticari merkezleri Via Montenapoleone, Via Della Spiga, La Scala ve Accademia di Brera arasında yer alan Bvlgari Milano, uluslararası gezginlerin ve özellikle kentin ileri gelenlerinin buluşmayı sevdiği, bir huzur vahası olarak konumlanıyor. Milano’nun sosyal hayatında ikonik bir deneyim yaşatan Bvlgari Milano bünyesindeki Şef Niko Romito’nun mutfağı hem iş yemeklerinin yenildiği hem insanların eğlenmek için bir araya geldiği bir nokta. İşte bizim kutlamak istediğimiz de tam olarak bu… Milano şehri, onun sanatsal yaratıcılığı ve bugün hala burada gerçekleşen ve trend belirleyen buluşmalar" diyor.

Konaklama serüvenin eskimeyen parçası

2004 yılında konuklarını ağırlamaya başlayan Bvlgari Milano’nun yeri 2001’de Privata Fratelli Gabba'daki eski Cenacolo Rahibeler Manastırı olarak seçilmişti. Bvlgari Hotels & Resorts projesinin bu ilk şovu, efsane mücevher markasının tüm değerlerini konaklama dünyasına aktarma vizyonuyla yepyeni bir dönem başlattı. Otel, ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel ile kurulan ortaklık sayesinde modanın başkenti Milano’ya yakışır bir şekilde kusursuz Bvlgari mimari tarzını yansıtmak üzere kurgulandı. Böylece Milano’da dünyaca ünlü çağdaş bir klasisizmin temelleri atıldı. Bugün itibariyle Bvlgari Hotel Milano, şehrin sosyal yaşamında “vazgeçilmez” olmaya devam ediyor.

Yıllar içinde gelişen ve zamansız bir tasarıma sahip olan Bvlgari Hotel Milano’nun; en üst katında bulunan tamamen şeffaf cephesi sayesinde kusursuz bahçe manzarası ile bütünleşen Bvlgari Süiti, otelin tarzına önemli bir imza atıyor. İç mekanlarda ise otelin ruhu 'kentsel villa' konseptiyle harmanlanıyor. Bvlgari Milano; üç Michelin yıldızlı Il Ristorante - Niko Romito ile birlikte Il Giardino ve Bvlgari Bar sayesinde gastronomik bir keşif fırsatı da sağlıyor.

Yakın zamanda yenilenen Bvlgari SPA’da, Augustinus Bader, maulinin geleneksel ritüellerini Milano’ya taşıyor. Altın varaklı havuzuyla, beş özel kabiniyle ve bir süitiyle öne çıkan SPA’da bu yıl açılışı yapılan güzellik mabedi Roberto D'Antonio'nun Saç ve Güzellik Salonu da yer alıyor.

Bvlgari’nin bu ilk oteli, markanın dünya çapındaki konaklama serüvenin eskimeyen bir parçası olarak öne çıkarken, önemli bir deneyim merkezi olmaya devam ediyor.