Bvlgarı Hotel Paris ‘Prestijli Saray’ unvanına layık görüldü

Bvlgari Hotel Paris, lüks konaklama alanındaki mükemmeliyeti ve üstün hizmet anlayışına olan bağlılığıyla Fransa'nın prestijli ‘saray’ (Palace) unvanını almaya hak kazanan seçkin oteller arasına katıldı. Bu başarı, otelin üst düzey hizmet anlayışını, kapsamlı inceliğini ve misafirlerine özgün deneyimler sunma kapasitesini ortaya koyuyor.

Bvlgari Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Silvio Ursini konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu prestijli takdir, Bvlgari Hotel Paris'in ulaştığı mükemmeliyetin güçlü bir göstergesi. Hizmet anlayışındaki sarsılmaz bağlılıkları ve her ayrıntıya gösterdikleri titiz özenle otelin kendine özgü kimliğini birlikte inşa eden ekiplerimizin olağanüstü ustalığını onurlandırıyor. Aynı zamanda oteli ikonik adreslerden oluşan seçkin bir çevrede konumlandırmanın ötesinde Maison'un evreni ve mirasından ilham alan Bvlgari'ye özgü kimliği de bir kez daha pekiştiriyor."

Ekibin emeğine verilen bir takdir

Bvlgari Hotel Paris'e verilen saray statüsü, otelin ulaştığı yüksek standartları tartışmasız biçimde ortaya koyarken her şeyden önce çalışanlarının özverili emeğini ve bağlılığını onurlandırıyor. Misafirlere gösterilen özen ve tavizsiz standartlar, otelin kendine özgü kimliğinin oluşmasında belirleyici bir rol üstleniyor. Bu başarı; yüksek kuyumculuk dünyasında bir eserle aynı incelikte tasarlanmış, Maison'un mirasına sadık, sabırlı ve istikrarlı bir emeğin ürünü olan kişiselleştirilmiş bir deneyimi temsil ediyor.

Resmi bir takdirin ötesinde bu başarı, otelin Fransız yaşam sanatının en yüksek standartlarını temsil eden ikonik adresler arasına katılımını da ifade ediyor. Aynı zamanda marka evreninden ilham alan özgün yaklaşımını sürdürdüğünün de altını çiziyor.

Bvlgari Hotel Paris Genel Müdürü Rodolphe Callewaert ise şunları söyledi:

"Paris ‘Saray’ otellerinin seçkin çevresine katılmak, 2021 yılında açılan Bvlgari Hotel Paris'in gelişim yolculuğunda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Bu unvan, Fransız başkentinin en ikonik adresleri arasındaki konumumuzu pekiştirirken çağdaş, zarif ve son derece kişiselleştirilmiş bir konaklama deneyimi sunma hedefimizi de ortaya koyuyor. Aynı zamanda lüks ve mükemmeliyet anlayışını her gün hayata geçiren ekiplerimiz için büyük bir gurur kaynağı."

Benzersiz bir adres

Şehrin "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgesinin kalbinde, Avenue George V üzerinde konumlanan Bvlgari Hotel Paris, başlı başına bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Gerçek anlamda bir mücevher titizliğiyle tasarlanan otel, Bvlgari evrenine sadık, özgün ve cesur bir İtalyan stilini yansıtıyor. Zamansız ihtişamı, Roma kuyumculuk mirasını ve her ayrıntıya gösterilen titiz özeni bir arada sunan mekânların her biri, Bvlgari'nin kendine özgü harika dünyasını ve imzası haline gelen zarafet anlayışını yansıtıyor. Paris'te İtalyan yaşam sanatı ile Paris zarafetinin bu buluşması, tıpkı bir Bvlgari mücevheri kadar hassasiyetle tasarlanmış ayrıcalıklı bir konaklama deneyimine hayat veriyor.

Binanın çağdaş mimarisi de lüks konaklamaya yönelik kararlı ve modern bir bakış açısının güçlü bir yansımasını oluşturuyor.

ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio ve Patricia Viel ikilisi tarafından tasarlanan Bvlgari Hotel Paris, kendine özgü bir estetik kimliğe sahip. Koyu tonlardan oluşan renk paleti, derin ahşap dokular ve değerli mermerler bir araya gelerek sessiz, sarmalayıcı iç mekanlar yaratıyor. Kültürel mirası, mükemmeliyet anlayışını ve İtalyan yaşam tarzını harmanlayan bu yaklaşım, markanın temel değerlerini sadıkça yansıtıyor.

Mimarisinin ötesinde Bvlgari Hotel Paris, her ayrıntısı özenle kurgulanmış kapsamlı bir konaklama deneyimi sunuyor.