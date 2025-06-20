Bvlgari Hotels & Resorts Abu Dabi 2030’da açılacak

Ortadoğu’nun kalbinde yer alan, İtalyan zarafeti ve Arap mirasının eşsiz bir birleşimini sunacak şekilde tasarlanan proje hakkında değerlendirmede bulunan Bvlgari CEO'su Jean-Christophe Babin heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bvlgari Resort & Mansions Abu Dabi ile Bvlgari'nin kendine özgü zarafetini ve ustalığını dünyanın en dikkat çekici destinasyonlarına taşıma yönündeki muhteşem yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu proje, Abu Dabi'nin eşsiz kültürel kimliğine bir övgü niteliği taşıyarak, zamansız bir zarafeti modern lüksle harmanlıyor. Haute Hospitality’de alanında yeni bir dönüm noktası oluşturacak bu projeyi, uzun süredir iş birliği yaptığımız perakende ortağımız ve her zaman en yüksek standartları hedefleyen dostumuz Mohamed Alabbar ile birlikte geliştirmekten büyük mutluluk duyuyorum."

"Abu Dabi her zaman vizyon ve zarafeti temsil etmiştir"

Eagle Hills'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Alabbar ise, "Abu Dabi her zaman vizyon ve zarafeti temsil etmiştir. Bvlgari ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, Emirlik’i olağanüstü tasarım, ayrıcalık ve Arap ruhunun birleştiği lüks yaşamın merkez üssü haline getirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Mohamed Alabbar tarafından kurulan Abu Dabi merkezli özel bir gayrimenkul geliştirme şirketi olan Eagle Hills, projenin ortağı ve mülk sahibi olarak konumlanıyor. 30 yıllık deneyimiyle birçok ikonik simge yapı ve benzersiz yaşam tarzı destinasyonları hayata geçiren Alabbar, BAE içinde ve ötesinde yürüttüğü ezber bozan projelerle faaliyetlerini 18'den fazla ülkeye yaymış durumda. Önemli projeleri arasında Downtown Dubai, Belgrade Waterfront, Duress Waterfront, Riga Waterfront ve Maryam Island yer alıyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında en gelişmiş uygulamalarla uyumu gözetecek olan projenin yapım ve tasarımı, Milanolu mimarlık firması ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel tarafından gerçekleştirilecek. Abu Dabi'nin zengin kültürel dokusuyla şekillenen bir vizyon sunan resortun mimarisi, kumdan doğan cam ve altının sembolik bir metaforunu benimseyecek. Mimari; Emirlik’in benzersiz kimliğini, zanaatkârlık ve lüks mirasını yansıtan malzeme ve formları bir araya getirecek.

“Doğayla ve denizle iç içe olan konumunun en iyi özelliklerini yansıtıyor"

Bvlgari Resort & Mansions Abu Dabi’nin tasarımından sorumlu mimarlık firması ACPV Architects'in CEO'su Patricia Viel projenin merkeze kolayca ulaşılabilecek bir mesafede yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Doğayla ve denizle iç içe olan konumunun en iyi özelliklerini yansıtıyor. Adadaki yaşam; çok yönlü bir tabiat, özenle tasarlanmış ortamlar ve hem denizin hem de şehrin geniş manzaraları ile zenginleşiyor. Bvlgari Resort & Mansions, özenle seçilmiş ve güçlü yer hissini besleyen bir ortam sunuyor. Mimari, doğal çevre ve olağanüstü olanakların bir araya gelmesi, farklı ve rafine bir yaşam alanı yaratıyor."

90 malikane yer alıyor

Bvlgari Resort & Mansions Abu Dabi, at nalı şeklindeki şekliyle karakterize edilen özel bir adada yer alırken bir tarafta açık deniz ve gün batımı manzarası, diğer tarafta ise görkemli Qasr Al Watan ile şehir silüetinin nefes kesici manzaralarını sunacak. Projede; her biri ayrı deniz, şehir veya sakin koy manzaralarını sunan zarif bir şekilde tasarlanmış 60 oda ve süitin yanı sıra 30 villa yer alıyor. Farklı büyüklüklerde ve benzersiz özelliklerde 90 olağanüstü malikaneyi de kapsayan proje, titizlikle düzenlenmiş peyzajıyla İtalyan zarafeti ve Arap mirasının eşsiz bir birleşimini sunacak.

Resort genelinde yer alan diğer imza mekanlar arasında çağdaş İtalyan mutfağı sunan ve 3 Michelin yıldızlı İtalyan şef Niko Romito tarafından hazırlanan Il Ristorante - Niko Romito, samimi ve seçkin Japon yemek konsepti Hōseki, Orta Doğu lezzetleri sunan rafine bir Türk restoranı, La Spiaggia restoran ve ortama canlılık katan Bvlgari Bar yer alacak. Bunun yanı sıra resort; kendi özel plajı, özel üyelik programı ve ada sakinlerinin iskele ihtiyaçlarını karşılayacak 40 yat kapasiteli marinasıyla son teknoloji ile donatılmış bir Yat Kulübü'ne de ev sahipliği yapacak. Yat Kulübü, kapsamlı su sporları ve eşsiz deniz gezileri de dahil olmak üzere çeşitli yerel bölge deneyimleri için bir başlangıç noktası olarak hizmet sunacak.