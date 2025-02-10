Bvlgari Resort & Mansions için Cave Cay Bahamalar’da anlaşma imzalandı

Cave Cay'deki Bvlgari Resort & Mansions, 64 lüks süit ve deniz kıyısında konumlanan villaların yanı sıra satışa sunulan 48 Bvlgari markalı özel malikane ve mülkten oluşacak. Exumas'ta yer alan 220 dönümlük özel bir ada olan Cave Cay, çok sayıda beyaz kumlu plajı, etkileyici mağaraları ve Karayip Denizi ile Atlantik Okyanusu'nun kristal berraklığındaki sularının muhteşem manzarasına sahip tepeleriyle takımadaların en güzel noktalarından biri olarak biliniyor. Projede kapsamlı bir SPA ve sağlıklı yaşam merkezi, çoklu spor alanı, çocuk kulübünün yer alması planlanıyor. Bunların yanı sıra ünlü Bvlgari

Bar ve üç Michelin yıldızlı Şef Niko Romito tarafından hazırlanan Il Ristorante - Niko Romito, özel plaj kulübü La Spiaggia'da gün ışığı ile mükemmel bir günü noktalamak için kaliteli bir yemek deneyimi sunacak. Tamamen faaliyette olan bir marinanın; otel sakinlerinin karaya yanaşma ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra ziyaretçilere çeşitli mağazalar ve gastronomik deneyimler sunan bir merkez haline gelmesi planlanıyor. Marina hem kapsamlı su sporlarının hem de tenha adalara ve kum tepelerine yapılacak geziler gibi yerel deneyimlerin başlangıç noktası olarak da hizmet verecek.

"Exumas, Karayipler'in en göz alıcı destinasyonları arasında yerini aldı"

Bvlgari CEO'su Jean-Christophe Babin, “Exumas, son yıllarda en prestijli ve sofistike müşterileri kendine çekerek Karayipler'in en göz alıcı destinasyonları arasında yerini aldı. Yalnızca Karayipler'deki ilk Bvlgari Resort olmakla kalmayacak, Bvlgari Hotels & Resorts Collection'ın diğer ‘Jeweler of Hospitality’ halkalarını tanıyan ve takdir eden lüks ve seçkin gezginler topluluğu için yeni bir referans noktası olacak bu muhteşem projeyi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bvlgari Resort Cave Cay’in, Romalı mücevher evinin misafirperverlik alanındaki ustalığıyla şekillendirilmiş, bölgenin en seçkin sürdürülebilir lüks destinasyonu ve deneyimi olarak parlamasını hayal ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cave Cay projesinin sahibi Cave Cay Limited Partnership'in önde gelen yatırımcısı, yöneticisi ve aynı zamanda projenin geliştiricisi olan Cave Cay General Partner Ltd'nin Yönetim Kurulu Başkanı Emile Haddad ise şunları söyledi: “Grubumuz, dünya çapında ödüllü toplulukların yanı sıra otel ve tatil köyleri inşa etmiş uluslararası yatırımcı ve paydaşlardan oluşuyor. Bvlgari ile kurduğumuz bu iş ortaklığı, inşa etme konusunda benzer bir felsefeyi paylaşan insanları bir araya getirmiş oldu. Bu felsefemizin temelinde; kalite, sürdürülebilirlik ve her yönüyle üstün bir deneyim sunma yer alıyor. Cave Cay'deki Bvlgari Resort & Mansions, Bahama hükümetinin Exuma'yı Karayipler'in önde gelen destinasyonu haline getirme vizyonuyla da aynı doğrultuda bulunuyor.”

Bahamalar Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Chester Cooper yatırımın önemi hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Cave Cay'deki Bvlgari Resort & Mansions, Exumas'ın dünya çapındaki ayrıcalıklı cazibesinin önemini vurgulayan dönüştürücü bir yatırım. Bu proje lüksün ötesinde, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleme, Bahamalılar için anlamlı fırsatlar yaratma ve Bahama Adaları’nı üst düzey turizmde bir lider haline getirme stratejimizde önemli bir adımı temsil ediyor. Destinasyonumuzu deneyimlemenin anlamını yeniden tanımlayacak potansiyeli taşıyan bu ortaklığı memnuniyetle karşılıyoruz.”

Cave Cay General Partner Direktörü Felipe MacLean ise, “Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Bahama hükümetiyle ortaklık kurarak Exumas'ın dünyanın en çok rağbet gören destinasyonlarından biri olarak konumlandırılmasına yardımcı olma taahhüdünde bulunduk. Cave Cay'deki Bvlgari Resort & Mansions tam da bu misyonu yerine getirecektir” açıklamasını yaptı.

“Bvlgari’nin konut tarzındaki benzersiz ve özel yaklaşımı, bu projede mükemmel bir yansıma buluyor"

Dünya genelindeki tüm Bvlgari Hotels & Resort’ların tasarım ve küratörlüğünden sorumlu Milanolu ACPV Architects (Antonio Citterio Patricia Viel), projenin tasarımından sorumlu mimarlık firması oldu. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Patricia Viel, “Bvlgari’nin konut tarzındaki benzersiz ve özel yaklaşımı, bu projede mükemmel bir yansıma buluyor. Resort ve malikaneler tüm adaya yayılırken; ada doğal güzelliğini ve nefes kesici manzarasını koruyan uzak ama erişilebilir bir konumda yer alıyor. Tüm Exumas koyları gibi Cave Cay de eşsiz bir iç lagünü Atlantik Okyanusu'nun kudretinden koruyor. Adanın doğal mimarisi, villaların ve malikânelerin tasarımına da yansıyacak. Kendine özgü çatı profillerinin yanı sıra koylar ve plajlarla donatılmış bir kıyı şeridi üzerinden tamamen denize açılan şeffaf manzaralar da bu mimariyi yansıtacak” dedi.

Ömer İsvan'ın öncülüğünü yaptığı küresel konaklama ve lifestyle gayrimenkul danışmanlık firması Servotel, projenin baş geliştirme danışmanlığını yürütüyor.