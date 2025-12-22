Bvlgari Türkiye’nin yeni marka elçisi Afra Saraçoğlu oldu

İtalyan estetiğini yüzyılı aşkın süredir cesaret, yaratıcılık ve sanatsal ustalıkla buluşturan Bvlgari, Türkiye’deki marka yolculuğunda yeni bir döneme girdiğini açıkladı. Maison, oyunculuğuyla uluslararası alanda dikkat çeken Afra Saraçoğlu’nu Türkiye’deki yeni marka elçisi olarak duyurdu.

Oyunculuğuyla uluslararası platformlarda ses getiren, modern duruşuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Afra Saraçoğlu, iş birliği kapsamında Bvlgari’nin mücevher, saat ve aksesuar dünyasındaki ikonik koleksiyonlarını temsil ederek, markanın estetik vizyonunu Türkiye’ye özel projelerle buluşturacak.

Bvlgari İtalya ve Türkiye Genel Müdürü Renato Munafò bu yeni adım hakkında şöyle konuştu:

“Türkiye, kültürle tasarımın, geçmişle geleceğin kesiştiği büyülü bir ülke. Afra Saraçoğlu’nun Bvlgari ailesine katılması, buradaki varlığımızı daha da güçlendiren çok değerli bir adım. Afra’nın yeteneğinin ve özgün duruşunun, modern, kendine güvenen ve güçlü kadınlarla ilham verici ve kuvvetli bir bağ kuracağına inanıyoruz.”

Afra Saraçoğlu, iş birliğiyle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Bvlgari’nin Türkiye’deki marka elçisi olmaktan büyük onur duyuyorum. Markanın zamansız estetiğini ve yaratıcı dünyasını temsil etmek benim için son derece heyecan verici bir yolculuk olacak. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım.”

Bu iş birliğiyle Afra Saraçoğlu, Bvlgari’nin mücevher ustalığını, cesur tasarım vizyonunu ve ikonik İtalyan mirasını daha geniş kitlelere taşıyarak markanın Türkiye’deki hikâyesine yeni bir boyut kazandıracak. Işığın, cesaretin ve zamansız zarafetin buluştuğu bu yeni dönemde; Afra’nın her adımı Bvlgari’ye yeni bir hikâye, Bvlgari’nin her tasarımı Afra’ya yeni bir sahne olacak.