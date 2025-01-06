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BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi Genel Müdürlüğü'ne Saltuk Erdemli yeniden getirildi

BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi’den yapılan açıklamada, Selçuk Erdemli’nin genel müdür olarak görevlendirildiği belirtildi.

Mehmet Kaya
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BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi Genel Müdürlüğü'ne Saltuk Erdemli yeniden getirildi
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Mehmet KAYA/ANKARA

Selçuk Erdemli, Avrupa ve Türkiye pazarında etkin durumdaki şirkette 2010-2016 arasında da genel müdürlük yapmıştı. BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi 2023’te BİST’te halka arz gerçekleştirmişti. Şirketin Ankara’daki üç üretim tesisi yanında, Avrupa ve ABD’de çeşitli servis merkezleri bulunuyor. BVS Bülbüloğlu 93 ayrı ülkeye ihracat yaptı.

500’den fazla çalışanıyla üretim yapıyor

Uluslararası alanda BVS Cranes adıyla faaliyet gösteren şirket, Ankara’da toplam 100 bin metrekarein üzerinde üç ayrı üretim tesisinde 500’den fazla çalışanıyla üretim yapıyor. Uluslararası alanda büyüme gösteren şirket, Almanya Duisburg ve Mannheim, Avusturya’da Salzburg, İsviçre’de Sisseln ve ABD’de Chicago’da servis merkezleri açtı. Yeni döneme yönelik değerlendirmelerde bulunan Selçuk Erdemli, “BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi’ye geri dönmek ve başarısına katkıda bulunmak benim için bir onurdur. Hedefimiz, yenilikçiliği geliştirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve dünya genelindeki müşterilerimiz için güvenilir bir iş ortağı olmaya devam etmek ” dedi.

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