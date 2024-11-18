BYB Etiket, Avrupa pazarına Almanya’dan açılacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Etiket sektörünün geniş kullanım alanına sahip ve gelecekte büyüme potansiyeli büyüme potansiyeli bulunan bir sektör olduğunu belirten BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı Lamia Eren Olduk, özellikle pandemi döneminde sektörün büyüdüğünü söyledi. İş hacminin yüzde 50’sini gıda sektörünün oluşturduğunu belirten Olduk, “Her sektörde etiketin bir yeri var. Gıda, tekstil, otomotiv gibi birçok alanda etiketler olmazsa olmaz. Gıda sektörü gibi sektörlerde etiket ihtiyacı hiç bitmiyor. Özellikle beyaz ette yedi gün gibi kısa raf ömrü nedeniyle sürekli yeni etiketler kullanılıyor. Yoğurt, süt gibi ürünlerde de bu döngü devam ediyor. Gıda sektörü bizim üretimimizin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor” dedi.

Dijitalleşmenin etiket sektörünü de yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Olduk, “Etiketler artık sadece basit barkodlar değil; karekodlar, dijital bağlantılar, üretim bilgileri gibi birçok detayı içerebiliyor. Bu da sektörü daha dinamik hale getiriyor. Etiket sektörü, gelecekte de var olmaya devam edecek ve en dayanıklı sektörler arasında yer alacak” diye konuştu. Olduk, Ar-Ge birimlerinde sürdürdükleri yazılım odaklı projelerle üretim aşamasından tüketici kullanımına kadar süreçleri dijitalleştirerek sektöre önemli bir kazanım sağladıklarını dile getirdi.

Etikette çevre dostu yaklaşım

BYB Etiket olarak ihracatta da etkinliklerini artırmayı planladıklarını anlatan Lamia Eren Olduk, ilk adımı Almanya’da atacaklarını duyurdu. Açacakları yeni bir ofis ve depo ile Almanya üzerinden Avrupa pazarına açılmayı planladıklarını dile getiren Olduk, “Avrupa pazarında büyük bir potansiyel görüyoruz ve bu alanda genişlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca Almanya’da yazılım alanında da büyümeyi planlıyoruz. Gelişen teknolojiler ışığında makine ve teknoloji yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Yatırım ikliminin pozitife dönmesi halinde yeni bir tesis yatırımı yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Üretime başladıkları 1988 yılında Bursa’nın ilk rulo etiket üreticisi olduklarını hatırlatan Olduk, gelinen noktada Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin metrekarelik tesislerinde tüm sektörlere etiket tasarımı ve üretimi yaptıklarını anlattı. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretime de odaklandıklarını ifade eden Olduk, üretim öncesinde, üretim esnasında ve sonrasında oluşan zararlı ya da zararsız atıkların gerekli koşullarda muhafaza edildiğini ve resmi kurumlarca bertaraf edilmesini sağladıklarını söyledi. Olduk, üretim aşamalarında da verimlilik ve çevreci aksiyonlar aldıklarını, ayrıca, olumsuz şartlarda, kalitesiz ve fiyat odaklı yapılan üretimlerin sektörde haksız rekabete yol açtığını vurguladı.