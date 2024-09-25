Bybit Türkiye, SPK tarafından “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı” olarak listelendi

Bybit Türkiye, yerel olarak kurulmuş bir kuruluş olan Narkasa Yazılım Ticaret Anonim Şirketi altında faaliyet göstermekte ve SPK düzenlemelerine tam uyum sağlamaktadır. Bu liste, Bybit Türkiye'nin ülkenin kripto endüstrisinde yenilik ve büyümeyi teşvik ederken Türkiye'nin düzenleyici çerçevesi içinde çalışmaya olan bağlılığının altını çiziyor.

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın yaptığı açıklamada:

“SPK'nın faaliyet gösteren borsalar listesine girmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Listede yer alarak Türkiye pazarına olan bağlılığımızı daha da sağlamlaştırmamızı sağlıyor. Yerel düzenlemelere bağlı kalarak, kullanıcılarımız için güvenli ve yerelleştirilmiş bir kripto ticareti deneyimi sağlayacağız. Türk kripto sektöründe lider ve öncü olmayı, kullanıcılara Türk Lirası entegrasyonu ve olağanüstü müşteri desteği ile benzersiz Bybit deneyimi sunmayı hedefliyoruz.” sözlerine yer verdi.