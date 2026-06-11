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BYD, Avrupa’da tesis kurmak yerine fabrika satın almayı değerlendiriyor

Türkiye'deki yatırım planını askıya alan BYD, Avrupa'da yeni fabrika kurmak yerine mevcut bir fabrikayı devralmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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BYD, Avrupa’da tesis kurmak yerine fabrika satın almayı değerlendiriyor
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BYD, Avrupa'daki ikinci elektrikli araç fabrikası için mevcut bir fabrikayı devralmayı değerlendiriyor.

Türkiye'deki yatırım planlarını askıya alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvikleri kesilen şirket yatırım için direksiyonu Avrupa'ya kırdı.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin üst düzey bir yönetici, kıtadaki ikinci montaj tesisi için güney Avrupa'da mevcut bir fabrikayı devralmaya baktığını, kısa listede İspanya'nın da bulunduğunu söyledi.

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, "Mevcut bir tesisi devralmayı tercih ederiz" dedi.

NTV'nin aktardığına göre Li, BYD'nin kısa listesinde hangi diğer Avrupa ülkelerinin bulunduğunu veya bir konum kararının ne zaman beklendiğini söylemedi.

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