BYD hisseleri rekor seviyeyi gördü

Çinli BYD'nin hisseleri, şirketin elektrikli araçları (EV) neredeyse benzinli bir arabayı doldurmak kadar hızlı şarj edebileceğini iddia ettiği yeni bir teknolojiyi duyurmasının ardından yükseldi.

BYD'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 6'dan fazla artarak 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak yüzde 3 civarında daha yüksek işlem gören hisse senedi, yılbaşından bugüne yüzde 48'in üzerinde artış gösterdi.

BYD'nin Shenzen'de işlem gören hisse senedi fiyatı ise salı sabahı yüzde 2'nin üzerinde yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,6 primli işlem gördü.

BYD, şubat ayında gerçekleştirdiği toplam 318.233 adetlik teslimatla Çin'de en çok elektrikli araç satan şirket olmayı sürdürdü. Bu arada, rakibi Tesla, şubat ayı satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 49 düşüşle 30.688 adede gerilemesiyle, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'deki pazar payının eridiğini gördü.