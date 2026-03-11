BYD, motor sporlarına göz kırptı: Formula 1'e katılmayı değerlendiriyor

Şirketin seçenekleri arasında Formula 1 ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (Le Mans 24 Saat dahil) bulunuyor.

BYD'nin kendi takımını kurması ya da mevcut bir ekibi satın alması ihtimaller arasında. Ancak Formula 1’e girişin maliyeti önemli bir engel olarak öne çıkıyor.

Bir aracın geliştirilmesi ve yarışlara katılım için yıllar süren müzakereler gerekiyor ve sezon başına maliyetin 500 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bloomberg News'in haberine göre, henüz kesin bir karar alınmış değil. BYD sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

Şirket, uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit araçlarıyla tanınıyor ancak son dönemde Yangwang markasıyla lüks segmentte de varlık göstermeye çalışıyor.

2025'te Almanya'daki pist testlerinde Yangwang U9 Xtreme modeli 308 mil/saatin üzerinde hız kaydetmişti.