BYD Türkiye’de üst düzey atama
BYD Türkiye’de Finans Direktörlüğü görevine İrfan Arman Ulusoy getirildi.
Türkiye otomotiv sektörüne elektrikli araçlarıyla giriş yapan BYD Türkiye’de gerçekleştirilen atama ile Finans Direktörlüğü görevine İrfan Arman Ulusoy getirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Ulusoy’un Koç Üniversitesi’nden Executive MBA derecesi bulunuyor.
BYD’deki yeni görevine başlayan Ulusoy, Koç Holding ve şirketlerinde tüm mali süreçlere ilişkin bölümlerdeki tecrübesinin yanında denetim, satın alma ve kurumsal inovasyon alanlarında yaklaşık 21 yıllık bir profesyonel geçmişe sahip.