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BYD, Türkiye'deki fabrikası için Fransız şirketle anlaştı

Fransız otomobil parça üreticisi Forvia'nın, Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'deki fabrikasına tedarik sağlayacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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BYD, Türkiye'deki fabrikası için Fransız şirketle anlaştı
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Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia, Çinli otomobil şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı tesisine tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı.

Bu kapsamda BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikaya tedarik sağlayan Forvia, BYD'nin Türkiye'de açacağı fabrika için de tedarikçi olacak.

BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliği taşıyor.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bu ay başlatılmıştı.

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