BYD’nin indirim hamlesi ters tepti: Hisseler yüzde 8 düştü

Yatırımcılar Çinli elektrikli araç devi BYD'nin 23 Mayıs'ta açıkladığı fiyat indirimlerine negatif yaklaştılar. BYD hisseleri bugün geçen haftaki rekor seviyesinden yüzde 8,25'e varan sert bir düşüş yaşadı.

Şirket, Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada 22 elektrikli ve plug-in hibrit modelinin fiyatlarını haziran ayı sonuna kadar indirdiğini duyurdu.

Seagull hatchback'in fiyat etiketi yüzde 20 indirilerek 55,800 Çin yuanına (7,780 $) düşürülürken, Seal çift motorlu hibrid sedanın fiyatı yüzde 34 indirilerek 102,800 yuan oldu.

Son gelişmeler, otomobil üreticisinin yılın başlarında açıkladığı Han sedan ve Tang SUV'larının önceki versiyonlara göre yüzde 10,35 ve yüzde 14,3 daha düşük bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi gibi diğer fiyat revizyonlarını takip ediyor.

Geely Automobile hisseleri son olarak yüzde 7,29 düşüşle işlem görürken, Great Wall Motor Co ve Li Auto sırasıyla yüzde 2,94 ve yüzde 4,93 değer kaybetti. Bu arada, Xpeng hisseleri yüzde 4,19 düşüş gösterdi.