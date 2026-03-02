BYD’nin küresel satışları son 6 yılın en sert düşüşünde

BYD’nin borsaya sunduğu verilere göre, Ocak-Şubat döneminde küresel satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 azalarak 2020’den bu yana yılın ilk iki ayındaki en büyük düşüşe işaret etti.

Şubat ayında BYD’nin yurt dışı sevkiyatları 100 bin 600 araçla yıllık bazda güçlü artışını sürdürdü. Ancak şirketin iç pazardaki satışları yüzde 65 düşüşle 89 bin 590 adede geriledi.

Bu daralma, Ocak ayında kaydedilen yüzde 53,2’lik düşüşün de üzerine çıktı. Ocak ayında Çinli üretici Geely’nin satış performansıyla BYD’yi geride bırakarak ülkenin en büyük otomobil üreticisi konumuna yükselmesi, sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne sermişti.

Rekabet baskısı artıyor

Cnbc-e'de yer alan habere göre analistler, Çin otomotiv pazarında fiyat indirimleri ve agresif kampanyalarla derinleşen rekabetin, özellikle iç pazarda faaliyet gösteren üreticilerin marjları ve satış hacimleri üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtiyor.