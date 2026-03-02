  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. BYD’nin küresel satışları son 6 yılın en sert düşüşünde
Takip Et

BYD’nin küresel satışları son 6 yılın en sert düşüşünde

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Şubat ayında küresel satışlarında yıllık bazda yüzde 41,1 düşüş kaydederek son altı yılın en sert gerilemesini yaşadı. Şirket, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de artan rekabet baskısının etkisiyle üst üste altıncı ayda da satış kaybı bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BYD’nin küresel satışları son 6 yılın en sert düşüşünde
Takip Et

BYD’nin borsaya sunduğu verilere göre, Ocak-Şubat döneminde küresel satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 azalarak 2020’den bu yana yılın ilk iki ayındaki en büyük düşüşe işaret etti.

Şubat ayında BYD’nin yurt dışı sevkiyatları 100 bin 600 araçla yıllık bazda güçlü artışını sürdürdü. Ancak şirketin iç pazardaki satışları yüzde 65 düşüşle 89 bin 590 adede geriledi.

Bu daralma, Ocak ayında kaydedilen yüzde 53,2’lik düşüşün de üzerine çıktı. Ocak ayında Çinli üretici Geely’nin satış performansıyla BYD’yi geride bırakarak ülkenin en büyük otomobil üreticisi konumuna yükselmesi, sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne sermişti.

Rekabet baskısı artıyor

Cnbc-e'de yer alan habere göre analistler, Çin otomotiv pazarında fiyat indirimleri ve agresif kampanyalarla derinleşen rekabetin, özellikle iç pazarda faaliyet gösteren üreticilerin marjları ve satış hacimleri üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtiyor.

Küresel riskler petrol fiyatlarını ateşledi: Zam endişesi artıyorKüresel riskler petrol fiyatlarını ateşledi: Zam endişesi artıyorEkonomi
Hürmüz gerilimi, otomotiv fiyatlarını artırabilirHürmüz gerilimi, otomotiv fiyatlarını artırabilirEkonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 2 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 2 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname dönemi başlıyor: Kimler beyanname verecek? İşte tüm yanıtlarKira geliri olanlar dikkat! Beyanname dönemi başlıyor: Kimler beyanname verecek? İşte tüm yanıtlarEkonomi

 