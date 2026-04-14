BYD'nin Şıncın'daki fabrikasının garajında yangın çıktı

Çinli elektrikli araç üretici BYD'nin fabrikasında test için kullanılan ve hurdaya çıkarılan araçların park edildiği garajda yangın meydana geldi.

BYD'nin Şıncın'daki fabrikasının garajında yangın çıktı
BYD'den yapılan açıklamada, Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinin Pingşan ilçesindeki fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, test için kullanılan ve hurdaya çıkarılan araçların park edildiği garajdaki yangının söndürüldüğü olayda can kaybı olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alevlerin çok katlı garajın tamamını kapladığı ve gökyüzüne kalın bir duman bulutunun yükseldiği yer aldı.

Merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, 2025'te ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bırakarak "dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi" olmuştu.

