C-Beauty trendinin viral markası Judydoll Türkiye’de

Joy Grup bünyesinde 60 ülkede makyaj severler ile buluşan Judydoll, global büyüme yolculuğunu Türkiye ile sürdürürken, kişiye özel yaratıcılığı ve güzellik ürünleri ile günlük rutine keyif ve eğlence katmayı merkeze alan bir marka ruhuna sahip. Markanın Türkiye pazarındaki büyüme yolculuğunda Joy Grup’un ürün geliştirme uzmanlığı ve uluslararası deneyimi ile Afili Brands’in ise yerel pazar bilgisi, uçtan uca marka yönetimi ve operasyonel yetkinlikleri bir araya geliyor. Joy Grup, 2025 yılında 730 milyon doların üzerinde perakende satışına ulaşırken, Judydoll markası aynı yıl 430 milyon doların üzerinde global perakende satışı gerçekleştirdi. Marka, Asya pazarında satış hacmi bakımından makyaj kategorisindeki liderliğini üst üste üçüncü yılında da koruma başarısını gösterdi.

Judydoll, 300 Gratis mağazasında, Gratis Online ve Trendyol’da satışta…

Judydoll, Türkiye’de Gratis ‘in 300 mağazasında, Gratis online ve Trendyol üzerinden de makyaj severler ile buluşuyor. Türkiye lansmanıyla birlikte güzellik tutkunlarının ihtiyacı olan tüm makyaj kategorilerinde ürün sunan Judydoll’un portföyünde maskara, likit eyeliner, cushion fondöten, dudak ürünleri, aydınlatıcı, kontür gibi sayısız ürün yer alıyor. Markanın pazarda muadili bulunmayan inovatif ve çok fonksiyonlu ürünleri ilk satış haftasında büyük bir beğeni yakaladı. Çil kalemi, dudak dövmesi, süper ince uçlu eyeliner’ı, mat highlighter içeren kontür paleti, metal maskarası gibi inovatif ürünleri şimdiden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada viral oldu.

C-Beauty’nin küresel yolculuğu

C-Beauty trendinin farklı estetik anlayışı, makyaj severlerin hayatını kolaylaştıran fonksiyonel ürün inovasyonları küresel güzellik sektöründe giderek daha fazla görünürlük kazanıyor. Şanghay merkezli Joy Grup’un ürün geliştirme yaklaşımı, farklı pazarlardaki tüketici ihtiyaçlarını ve tercihlerini ürünlere yansıtmayı da kapsıyor.

İnovasyon kasları son derece güçlü olan Grup, 2025 yılında 600’ün üzerinde yeni ürün piyasaya sunarken, kendi geliştirdikleri inovasyonlarla 20 ürünün patentini aldı. Judydoll’un farklı pazarların ihriyaçlarına göre dizayn edilmiş uluslararası ürün portföyü de bu yaklaşımın bir parçası. Markanın Cushion Matte Lip Cream ürün ailesinde 50’den fazla renk seçeneği bulunurken bunların 20’den fazlası yurt dışı pazarları için geliştirildi.

“Türkiye’de uzun vadeli bir büyüme hedefliyoruz”

Joy Grup Global Pazarlar ve Perakendeden Sorumlu Genel Müdürü Luke Kong, Türkiye ziyareti kapsamında yaptığı değerlendirmede, Judydoll’un Türkiye pazarındaki büyüme hedeflerine ve Afili Brands ile gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Kong’a Türkiye ziyaretinde Avrupa ve Okyanus Ötesi Pazarlar Bölge Direktörü Austin Li, Judydoll Global Pazarlama Direktörü Julie Liu ve Lucinda Wan eşlik etti.

Kong, Türkiye pazarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Güzellik giderek daha küresel hâle gelirken, yerel düzeyde şekillenen bir anlam kazanıyor. Judydoll’un Gratis, Gratis online ve Trendyol gibi yaygın bir ağda satışa sunulması, markayı Türkiye’deki tüketicilerin günlük alışveriş deneyimine taşıyor. Afili ile iş birliğimiz ise Türkiye’deki faaliyetlerimizi geliştirmek için güçlü bir temel oluşturuyor. Uluslararası deneyimimizle geliştirdiğimiz ürün ve fikirleri bu pazara sunarken Türkiye’deki tüketicilerin ihtiyaçlarından ve deneyimlerinden de öğrenmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye’de yerel operasyonlarla büyüme hedefi

Judydoll’un Türkiye’deki büyüme planında yerel pazar bilgisi, perakende deneyimi ve tedarik zinciri altyapısı öne çıkıyor. İş birliğinin uzun vadeli hedefleri arasında Türkiye’de Afili ve Judydoll iş birliği ile bir dağıtım merkezi oluşturulması da bulunuyor. Bu yapılanmayla ürün bulunabilirliğinin güçlendirilmesi ve değişen tüketici talebine daha hızlı, esnek yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Afili Brands Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Özen, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:



“Türkiye, kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. Ülkemizde güzellik ve kişisel bakım sektörü, 2025 yılında Batı Avrupa'yı geride bırakarak %39'luk perakende satış artışıyla olağanüstü bir büyüme sergiledi. Türkiye’de kişi başına düşen kişisel bakım ve güzellik harcaması yıllık 40 Euro seviyesine yükseldi. Aktif olarak kozmetik ve bakım ürünü kullanan hedef kitlede bu tutar neredeyse dört katına çıkıyor ve yıllık 196 Euro seviyesine ulaşıyor.

Euromonitor International’ın Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği araştırma, güzellik tüketicilerinin artık daha bilinçli seçimler yaptığını ve bilimsel kanıtlarla desteklenen ürünlere yöneldiğini ortaya koyuyor. Son beş yılda tüketici odağının rutin odaklı alışkanlıklardan stratejik ve kişiselleştirilmiş bakıma kaydığını görüyoruz. Bu noktada Judydoll gibi inovasyon ve trend yaratma kasları güçlü, tüketici iç görülerini merkeze alarak ürün geliştirme yapan bir marka ile çalışmak bizim için stratejik bir karardı.

Türkiye’de hane bütçesinin yaklaşık %4,5’ini kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine ayrılırken kadın tüketiciler kişisel güzellik bütçelerinin %33’ünü makyaj ürünlerine harcıyor. Dinamik ekonomik koşullara rağmen Türkiye’nin kişisel bakım kategorisinde hacim ve ciro açısından küresel ölçekte güçlü büyüme gösteren ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz.

Judydoll ile iş birliğimizde birinci önceliğimiz Türk makyaj tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt veren, bilinen ve sevilen bir marka olmak. Tüm bu süreçte fiyat&kalite dengesi odağımızı korumak bizim için kritik. Hedefimiz, rekabetin hayli yoğun olduğu, yerel ve global güçlü rakiplerin olduğu bu pazarda 2027 yılı sonunda 5% ‘in üzerinde bir pazar payına ulaşmak. Devamında 3 yıllık projeksiyonda ise yeni eklenecek mağazalar ve kanalların da etkisi ile istikrarlı şekilde pazarın üzerinde büyüme kaydederek, pazarın en değerli ilk 5 markası arasında kalıcı olarak yer edinmek.”

Afili Brands olarak tüketiciyi ve marka DNA’sını merkeze alan yeni nesil distribütörlük modelimizle operasyonel verimliliği artırırken, pazarlama ve iletişim yönetimiyle markaların tüketiciler tarafından benimsenmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. Joy Grup ve Judydoll ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, Türkiye’deki tüketicilerin beklentilerine yanıt veren yenilikçi ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturacağına inanıyoruz.