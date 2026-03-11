Cabir Yapı, Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Yenilikçi yaklaşımı, tasarım odaklı çözümleri ve modüler mimari alanındaki öncü konumuyla tanınan, mimari ve yapı hizmetleri alanında faaliyet gösteren Cabir Yapı, Beşiktaş JK Futbol A Takımı Forma Kol Altı sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Cabir Yapı arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının yeni sezonda da yenilendiği, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen, Cabir Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Uğur ve Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı’nın birlikte katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Yenilenen anlaşma kapsamında Cabir Yapı markası, 2026–2027 sezonunda da Beşiktaş JK Futbol A Takımı formasının kol altında yer almayı sürdürecek.

Toplantıda konuşan Cabir Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Uğur, Beşiktaş JK ile gerçekleştirilen iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk anlaşması olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Beşiktaş yalnızca bir spor kulübü değil; tarihi, duruşu, değerleri ve milyonlarca taraftarıyla Türkiye’nin en önemli marka değerlerinden biridir. Azmi, mücadeleyi ve fair play ruhunu temsil eden bu büyük camianın bir parçası olmak bizim için son derece kıymetlidir. Bugün imzaladığımız bu sponsorluk anlaşması aynı zamanda sporun birleştirici gücüne, gençlere ve Türk futbolunun geleceğine olan inancımızın bir göstergesidir. Cabir Holding olarak 1974’ten bu yana faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir değer üretmeyi, topluma katkı sağlamayı ve ülkemizin gelişimine destek olmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.”

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise “Yurt ve dünya çapında Beşiktaş'ımızın marka değerini yükseltecek, kulübümüze finansal kaynak yaratacak, yeni sponsorluk ve pazarlama faaliyetleri üretmek adına çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu noktada mevcut sponsorlarımızın desteklerini sürdürmeleri de bizim için çok kıymetli. Bildiğiniz gibi ülkemizin alanında değerli firmalarından Cabir Yapı, sezon başından bu yana kol altı sponsorumuz olarak formamızda yer alıyor. Cabir Yapı ile sezon başında başlattığımız bu iş birliğini önümüzdeki sezonda sürdüreceğimizi buradan camiamıza duyurmak isterim. Cabir Yapı, 2026-2027 sezonunda da kol alt sponsorumuz olarak formamızdaki yerini alacak” sözleriyle Cabir Yapı’nın yeni sezon sponsorluğu hakkında bilgi verdi.

Yenilenen anlaşmayla birlikte Cabir Yapı’nın Beşiktaş JK’ya verdiği sponsorluk desteği 2026–2027 sezonunda da devam edecek.