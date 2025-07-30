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Çağdaş Bodrum Spor, geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Bodrum’un basketboldaki gururu Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, altyapı ve akademi yapılanmasıyla geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Kulüp, U10’dan U18’e kadar farklı yaş kategorilerinde faaliyet gösteren altyapı takımları ve akademi programlarıyla, sporu gençler için bir yaşam biçimine dönüştürmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi
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Çağdaş Bodrum Spor, geleceğin sporcularını yetiştiriyor
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Bodrum ve çevresindeki ilçelerde yaşayan çocuklara spor bilinci kazandırmak, basketbolu sevdirmek ve yetenekli gençleri keşfederek doğru yönlendirmek amacıyla kurulan sistem; bugün 200’e yakın sporcuyla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı uzman antrenör kadrosu ve güçlü teknik-idari ekibiyle eğitimlerini sürdürüyor. Antrenmanlar, Bodrum’da bulunan iki ayrı spor salonunda gerçekleşiyor. Kulüp bugüne kadar U14, U16 ve U18 yaş gruplarında Muğla şampiyonlukları kazanarak, bölgedeki basketbol altyapısında önemli bir yer edindi. Ayrıca milli takıma davet alan genç sporcuları ve antrenörleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.Çağdaş Bodrum Spor, geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Resim : 1

“Hayalimiz: Bodrum’dan yetişen bir gencin büyük sahnelere çıkması”

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, altyapı yapılanmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

“Kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz, Bodrum’a ve çocuklarımıza uzun vadeli bir spor mirası bırakmak. En büyük hayalimiz, altyapımızdan yetişmiş bir sporcunun birkaç yıl içinde büyük takımlara karşı forma giymesini izlemek. Bu, yalnızca bir sportif başarı değil, aynı zamanda Bodrum’a duyduğumuz sevgi ve sosyal sorumluluğumuzun bir ifadesidir,” dedi.

“Bu sadece bir spor projesi değil, bir sosyal sorumluluk modelidir”

Dağlarca Çağlar ayrıca, Çağdaş Holding’in bugüne kadar eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda topluma katkı sunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nün altyapısını ve akademisini kurmak, bugüne kadar spor alanında üstlendiğimiz en büyük ve en anlamlı sosyal sorumluluk projesidir. Bu sadece bugünü değil, yarını da inşa eden bir vizyonun ürünüdür. Yatırımlarımız kararlılıkla devam edecek.”

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