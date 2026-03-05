Çağdaş Holding, Bodrum Yolcu Limanı’ndaki yüzde 30 hissesini Global Yatırım Holding’e sattı

Çağdaş Holding, Bodrum Yolcu Limanı'nda sahibi olduğu yüzde 30 hisseyi ortaklarından Global Yatırım Holding’e sattı. Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Satış ile kurumsal yapımızı odaklandığımız alanlar ile güçlendiriyoruz. Bodrum’da yapacağımız yeni projelerde “erişilebilir lüks” anlayışını ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

Büyük metrekareli malikaneler yerine, doğayla iç içe, minimalist tasarımlara sahip, operasyonel maliyeti düşük ve çevreye duyarlı yapılar tercih edildiğini sözlerine ekleyen Çağlar, “Lüks artık devasa yapılarla değil, yaşam kalitesini yükselten sade çözümlerle tanımlanıyor” dedi. Holding, yeni projelerinde sadece konut üretmeyecek, aynı zamanda ticari alanlar da sunarak Bodrum’un çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak. Yerel kimliği koruyan ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren projelerin, bölgenin geleceğine yön vermesi bekleniyor.

Spor ve sosyal sorumluluk: “Bodrum bizim yuvamız”

Yatırımlarını sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınma ekseninde de gerçekleştiren Çağdaş Holding, Bodrum’daki gençlerin gelişimi için Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü kurmuştu. Sporun sadece sahalarda değil, bir kentin ruhunda da yaşadığına inandıklarını belirten Çağlar, altyapıya yapılan yatırımlarla gençleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.