Çağlar Savunma, 100 milyon $ ihracat hedefiyle yola çıktı

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin m2 kapalı, toplam dokuz bin m2 arazi üzerine son teknoloji üretim üzerine kurulan tesis şimdilik her biri alanında deneyimli 24 personel istihdam ediyor. Modern tesislerinde bilgiyi ve gücü güvene dönüştüren bir kuruluş olma vizyonunu ile savunma sanayi sektörüne yönelik mamul ve yarı mamul üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Genel Müdür Uğur Çağlı,” Fabrikamızda Uçaksavar, Bomba atar, Tabanca, hafif makineli tüfek parçaları ile ağır makineli silah parçaları gibi üretimleri gerçekleştirerek ülkemiz savunma sanayine katkı sunacağız “ diye konuştu.

Yaklaşık 4 milyon dolar yatırım bedeli ile kurularak faaliyete geçen Çağlar Savunma Limitet Şirketinin şimdilik yaklaşık 40 çeşit parça üretimi yapacağını ve ancak içinde bunların çeşitlenerek artacağını anlatan Uğur Çağlı, yakın gelecekte kendi markaları ile uluslararası pazarda yer almayı hedeflediklerini söyledi. Merzifon merkezli bir şirket olarak ülke milli savunma sanayinin içinde yer almanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çağlı, şöyle konuştu:

“Türkiye son yıllarda savunma sanayinde çok büyük bir mesafe aldı. Bizimde Çağla Savunma olarak bu sistemin bir parçası olmamız gurur verici. Bu sektöre girmeden önce Türkiye’nin geldiği noktayı sadece duyuyordum ama sektöre girince birçok tesis ve üretim yerlerini gezdim. Gerçekten bu sektörde ülke olarak göğsümüzü kabartan bir üretim ve gelişme yaşıyoruz.”

Hedef kendi markası ile dünya pazarlarına açılmak

Sektöre yönelik sürekli yatırım halinde olduklarını anlatan Çağlar Savunma Genel Müdürü Uğur Çağlı, bugün yurt dışından aldıkları hammaddeyi işleyerek iç pazara yönelik fason üretim yaptıklarını ve aylık üretim kapasitelerinin yaklaşık 15 bin parça olduğunu söyledi. Çağlı, devam eden yatırımlarla bağlantılı olarak önümüzdeki yıl gerek istihdam ve gerekse üretim çeşit ve sayılarının daha artacağını ifade etti. Genel Müdür Çağlı, şirketlerinin gelecek hedeflerine yönelik olaraksa şu bilgileri verdi:

“Sektörde hedefimiz kendi markamız ile uluslararası pazarlarda da güçlü bir şekilde alarak ülkemizi temsil etmek. Yani 5 yıl sonra Çağlar Savunma kendi markasını üretmiş, kendi mamulünü çıkarmış, istihdamını artırmış ve yılda en az 100 milyon dolar ihracat ihracatı ile Milli ekonomiye destek veren kuruluş haline getirmek.

Çağlı, şirketlerinin sürekli genişleyen üretim hatları ve esnek yapısıyla savunma sanayinde önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini belirterek çıktıkları yolda devletten tek beklentilerinin faizsiz geri ödemesi kolay kredi desteği olduğunu söyledi. Genel Müdür Çağlı, “Çağlar Savunma olarak mühendislik altyapımız ve yüksek kalite standartlarımız sayesinde müşterilerimize en iyi çözümleri sunarak sektörde güçlü bir yer edinmekteyiz. Şirketimizin en önemli hedeflerinden biri yerli ve milli üretim vizyonunu sürdürerek savunma sanayisinde ülkemizin bağımsızlığını artırmaktır. Bu hedef ve amaç doğrultusunda finansa kolay ulaşmamız, ödemesi kolay kredi desteği sağlanması bizlere büyük güç verecektir “ dedi.