Çakmak Vinç/Orçun Çakmak: Geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verebilen güçlü bir markayız

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Çakmak Vinç Genel Müdür Yardımcısı Orçun Çakmak, vinç üretiminde farklı model ve seçeneklerle her sektöre uygun çözüm sunduklarını söyledi. Orçun Çakmak, 1977 yılından bu yana elektrikli vinç bileşenleri üretiminde uzmanlaşan Çakmak Vinç’in, mühendislik gücünü kalite ve müşteri memnuniyeti ile birleştiren köklü bir Ar-Ge ve mühendislik firması olduğunu ifade etti.

Alüminyum Eloksal Vinci

Orçun Çakmak, 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübe ile güçlü bir üretim altyapısına sahip olduklarının belirterek şunları söyledi: “Çakmak Vinç, Türkiye’nin en modern vinç komponent ve sistem üretim tesislerinden birine sahip firmadır. Sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verebilen güçlü bir markayız. 1 tondan 160 tona kadar ağırlıkları kaldırabilen vinçleri üreten Türkiye’nin tek firmasıyız. Yine Türkiye’de 20 yıl önce bir ilki gerçekleştirerek Alüminyum eloksal tesisleri ve ağır üretim tesisleri dahil sıcak, tozlu ve korozif ortamlara uygun yüksek randımanlı Özel Vinçlerin üretimine başladık. Bu vinç dalında da hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında bilinen ve aranan bir marka olduk. Dünya genelinde vinç sistemleri alanında teknoloji, güven ve mühendislikte öncü bir firmayız. İleri teknoloji vinç üretimlerimizle marka imajımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz.”

Zincirli Vinçler

İleri teknoloji ürünleri ve tasarımlarıyla güçlü bir üretim altyapısına sahip olan Çakmak Vinç, CMAK markalı vinçlerin üretimlerine Sakarya ve Eskişehir’deki tesislerinde devam ediyor. Vinç sektörünün önde gelen markalarından CMAK, 1 ton ile 2 ton arası yükler için tasarladığı zincirli vinçlerin seri üretimine hazırlanıyor. Su ve toz geçirmez alüminyum gövdesiyle dikkat çeken zincirli vinçler dünya pazarları için tasarlandı. 50 yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve akıllı vinç teknolojileri ile dünya pazarlarında da büyümesini sürdüren Çakmak Vinç’in kendi geliştirdiği yazılımlar sayesinde ürettiği akıllı vinç sistemleri çok sayıda sektörün tercih ettiği bir marka olarak Çin dahil birçok dünya ülkesinde güvenle kullanılıyor.