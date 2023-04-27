CALIGO’da üst düzey atama

CALIGO’da Chief People Officer (İnsan ve Kültür Direktörü) görevine Saadet Gümüşkaptan getirildi. Gümüşkaptan, CALIGO’nun hem Türkiye’deki hedeflerine hem de yeni dönemde şirketin küresel büyüme stratejilerine katkı sağlayacak İnsan ve Kültür süreçlerinin tasarlanmasından sorumlu olacak.

İşletme alanındaki lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde tamamlayan Gümüşkaptan, profesyonel hayatına Ekol Lojistik İnsan Kaynakları departmanında başladı. Sonrasında Migros, pladis Global, Turkcell gibi şirketlerde İnsan Kaynaklarının çeşitli fonksiyonlarında; stratejik iş ortaklığı, çalışan deneyimi yönetimi, organizasyonel gelişim, dijital dönüşüm ve büyüme süreçlerinden sorumlu olarak görev aldı. CALIGO’ya katılmadan önce Getir’de People Business Partnering Manager olarak görev yapıyordu.

“Artık teknoloji ihracatı yapan bir şirket konumundayız”

Yeni görevlendirmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CALIGO Kurucu Ortağı Muharrem İşeri, “Yurtiçinde yürüttüğümüz başarılı çalışmalarımızın yanı sıra CALIGO artık teknoloji ihracatı yapan bir şirket konumunda. Büyüme hedefimizle birlikte, son yıllarda değişim gösteren çalışan deneyimi ve yeni çalışma modelleri gibi pek çok kavramın kurum kültürümüze adaptasyonunu da önemsiyoruz. Global oyuncularda ve teknoloji şirketlerinde edindiği deneyimlerin ardından aramıza katılan Saadet’in liderliği ile şirket kültürümüzü ve organizasyon modelimizi, hizmet kalitemizin sürekliliğini destekleyecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Saadet Gümüşkaptan ise, “Uzun zamandır çalışmalarını takip ettiğim CALIGO’nun stratejik hedeflerine katkı sağlayacak insan süreçleri ve uygulamalarını geliştirecek ve tüm CALIGO ekosistemi ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum.” şeklinde konuştu.

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