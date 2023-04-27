Çalık Enerji Türkmenistan'da eko-köy inşa ediyor

Ekonomim.com'un, NewsCentralAsia Ajansı'ndan derlediği habere göre; Türk şirketi Çalık Enerji, Türkmenistan'daki Altyn Asyr Gölü'nde ultra modern bir eko-köy inşa ediyor. Çalık Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Topuz, eko-köy projesini Türkmenistan'ın Enerji Sektörüne Yabancı Yatırım Çekme Uluslararası Forumu'nda sundu.

Eko-köy, düşük karbondioksit emisyonuna, sıfır atık yönetimine, su geri dönüşümü ve filtrasyonu ile düşük su tüketimine ve kuraklığa toleransa sahip olacak. Ayrıca, idari bina, polis ve itfaiye karakolları, perakende satış mağazaları, tıp merkezi, okul, anaokulu, belediye binası, 200 ailelik konut binaları, su arıtma tesisleri, kanalizasyon pompa istasyonları, filtreleme tesisleri ve iletişim tesisleri yer alacak.

Ek olarak, eko-köy, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan hibrit bir elektrik santraline sahip olacak. Topuz, köyün Aşkabat'a 264 km uzaklıkta olduğunu ve tamamlandığında Altyn Asyr Gölü'nün 2 bin kilometrekarelik bir alana yayılacağını ve maksimum derinliğinin 70 metre olacağını belirtti. Projenin tahmini maliyeti yaklaşık 4,5 milyar dolar ve gölün doldurulması 15 yıl sürecek.

Türkmenistan'ın enerji sektörüne yabancı yatırımları çekmeye yönelik uluslararası bir forum Perşembe günü Dubai'deki Hyatt Regency Hotel'de başladı.