Çalışanlar ayrımcılık, çalışma saatleri ve hakaretten şikayetçi

Remed Etikhat, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, tarafsız ve bağımsız bir şekilde iş etiğine aykırı bildirimleri değerlendirerek hazırladığı Kurumsal Etik Trendleri Raporu’nu düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. İç ve dış paydaşlar ile çalışanların bildirimleriyle oluşturulan bu rapor, şirketlerin iş etiğiyle ilgili farkındalık ve insan kaynaklarında verimlilik yaratıyor.

2023 yılında alınan bildirimler incelendiğinde ilk sırayı yüzde 17,5 ile ayrımcılık konusunun aldığı görülüyor. Ayrımcılığı yüzde 11,2 ile çalışma saatleri ve izin haklarıyla ilgili haksız uygulamalar takip ediyor. Çalışanların memnun olmadığı diğer bir konu da iş yerinde hakaret ve kişiyi küçük düşürücü davranışlar olarak dikkat çekiyor.

Çalışanlar gizliliğe önem veriyor

2023 yılında gerçekleşen bildirimlerde en çok kullanılan iletişim kanalı yüzde 47,2 ile web sitesi oldu. Web sitesi üzerinden yapılan bildirimleri, yüzde 35 ile telefon bildirimleri takip ederken; üçüncü sırayı yüzde 17,8 ile e-posta bildirimleri aldı.

Geçtiğimiz yıl, yüzde 45,8'lik kesim kimliklerini açık bir şekilde paylaşırken, geri kalan yüzde 54,2'lik kesim ise kimlik bilgilerinin anonim kalmasını tercih etti.

Rapora göre en çok bildirim yapılan sektörlere bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 59,9 ile perakende sektörü aldı. Perakende sektörünü yüzde 14 ile hızlı tüketim izlerken, bu dönemde en az bildirim yüzde 5,1 ile grup şirketlerin çalışanları tarafından gerçekleştirildi.

Dünya çapında çalışan her beş kişiden biri şiddet ve tacize uğruyor

Remed Etikhat Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Begüm Akçal, iş yerlerinin günlük yaşamımızda önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Seçtiğimiz iş kolu ve iş yeri, hayatımızın merkezi haline gelir. Mutlu olmadığımız bir işi yapmak veya rahatsız edici davranışlara sahip bir ekipte yer almak psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Ancak dikkat çekmek istediğim asıl konulardan biri, çalışanların iş yerlerinde şiddet ve tacize uğramasıdır. Ne yazık ki, bu tür durumlar zaman içinde artış gösteriyor."

Begüm Akçal, ILO-Lloyd's Register Foundation-Gallup’un dünya genelinde 121 ülke ve bölgede 74.000'den fazla çalışana yönelik yapılan anket sonuçlarına da değindi. Anket sonuçlarına göre, çalışan yetişkinlerin yüzde 23'ünün en az bir şiddet ve taciz biçimine maruz kaldığını belirterek, bu oranın dünya çapında yaklaşık 750 milyon kişiye denk geldiğini ifade etti.

Şiddet ve tacizin psikolojik, fiziksel ve cinsel olmak üzere üç temel biçimini deneyimleyenlerin sayısının yüz milyonları aştığını belirten Akçal, 2023 yılında Türkiye’de en çok bildirilen konuların arasında hakaret, tehdit, zorbalık veya yıldırma gibi psikolojik şiddet ve taciz olduğunu vurguladı. Begüm Akçal ayrıca; “Etik dışı davranışların arttığı bu dönemde, şirketlerin yaşanan ihlallerin bildirimi için bir sistem oluşturulması oldukça önemli. Bu aynı zamanda bayii, tedarikçi, distribütör gibi ticari ilişkide bulunulan tüm paydaşları kapsayan suistimallerin önüne geçilmesinde de etkili olacaktır. Etik kodun oluşturulması ve uygulanması konusunun sadece insan kaynakları departmanlarını değil, aynı zamanda hukuk, uyum, iç denetim ve kurumsal iletişim departmanlarını da ilgilendiren bütünsel bir konu” dedi.