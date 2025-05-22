Çalışanların yüzde 60’ına göre, özel günlerde desteklenmek kurumlarına bağlılıklarını artırıyor

Pluxee’nin çalışan beklentilerine yönelik paylaştığı verilere göre, çalışanlar işverenlerinin özel günlerde onları hatırlamasını ve kişiselleştirilebilir çözümlerle onları desteklemesini bekliyor. Çalışanlar, geleneksel hediyeler yerine diledikleri noktada özgürce kullanabilecekleri hediye kartı gibi dijital çözümleri tercih ediyor. Çalışanların yüzde 60’ı, hediye kartı benzeri jestlerin, kurumlarına olan bağlılıklarına doğrudan olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

Çalışanlar geleneksel hediyeden uzaklaşıyor, dijital çözümler bekliyor

İşverenlerinden daha anlamlı ve iş hayatlarının ötesinde de onları destekleyecek çözümler bekleyen çalışanlar, artık tercihlerini fiziksel hediyeler yerine özgürlük sunan dijital hediye kartlarından yana kullanıyor. Kuşak fark etmeksizin bu beklenti dikkat çekici seviyeye ulaşmış durumda: X kuşağı çalışanların yüzde 79’u dijital çözümler beklediğini paylaşırken bu oran Z kuşağında %92’ye çıkıyor.

Günümüz çalışanı tercih hakkı istiyor

Dijitalleşme ve iş hayatına yeni kuşakların dahil olmasıyla birlikte çalışan beklentilerinin değiştiğini ve sürdürülebilir başarı hedefleyen kurumların, çalışanlarını anlamaları, onları doğru çözümlerle onları desteklemeleri gerektiğini belirten Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugünün çalışanı sadece hediye değil; anlam, esneklik ve tercih hakkı istiyor. Pluxee Türkiye olarak, biz bu dönüşümün merkezindeyiz. Araştırmalarımızdan çıkan çok net bir tablo var: Kuşak ayırt etmeksizin, çalışanlar artık işverenlerinden onları gerçekten anlayan, özgürlük tanıyan çözümler bekliyor. İşverenlerin çalışanlarını özel günlerde hatırlaması artık bir jest değil; stratejik bir memnuniyet aracı. Biz de Pluxee Türkiye olarak bu beklentilere kulak veriyor; hem çalışanları mutlu edecek hem de işverenlerin, İK ve satın alma profesyonellerinin operasyonel yükünü azaltacak, verimlilik ve tasarruf sağlayacak çözümler sunuyoruz. Örneğin, Pluxee Hediye platformumuz yenilenen esnek yapısı ile çalışanlara hediyelerini diledikleri gibi kullanma fırsatı tanıyor. İşverenler ise Pluxee Hediye ile %45’e varan vergi avantajından faydalanırken çalışanlarına kişiselleştirilebilir hediye seçenekleri ile destek oluyor.”

Çalışanı desteklememin en esnek yolu: Pluxee Hediye

Pluxee’nin kurumsal hediyeleşmenin önem kazandığı bayram gibi özel dönemlerde ön plana çıkan Pluxee Hediye çözümü, çalışanların bakiyelerini diledikleri şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyor. İşverenler gıda, giyim, teknoloji, ev dekorasyon, tatil gibi farklı kategorilerin yer aldığı paketler ile çalışanların ihtiyaçlarına uygun çözümü seçmelerine olanak tanıyarak onlara destek oluyor. Pluxee Hediye; giyimden gıdaya teknolojiden ev dekorasyonuna kadar farklı kategorilerde 90 binden fazla noktada kullanıma imkân tanırken Türkiye’nin sevilen markalarında ve seçkin marketlerde çeşitli hediye alternatiflerini çalışanlarla buluşturuyor.