Camelot Maritime'den yeni yatırım: Tanker gemisi satın aldılar

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime, 2024’e yeni yatırımlarla girdi. Uzmanlar, 2024’ün tüm dünyada zorlu geçeceğini ifade etse de sürdürülebilir bir ekonomi için yatırımların devam etmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Pandemi ile beraber dünya ticareti yeni bir boyut kazandı. Pandemi, eski ticaret alışkanlıkları açısından da bir milat oldu ve yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde tüm dünya daha temkinli, daha sağlam adımlarla gidiyor. OECD ülkelerine baktığımızda deniz yatırımlarının sürdüğünü de görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Büyüme odaklı yatırımlarımız sürecek

Sürdürülebilir bir ekonomi için yatırımın en önemli enstrümanlardan biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Şirket olarak, deniz sektörünün çok önemli olduğunu ve denizcilik sektörümüzün boş bırakılmaması, yatırımlarla ivmelendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Denizcilik alanında ülkemizde çok önemli ve uluslararası firmalar var. İrili ufaklı birçok firmanın kendi çaplarında yatırıma odaklandıklarını görmek de sektörümüz adına bir kazanç.

Camelot Maritime olarak grup şirketimizin teknik işletmesinde işletilmek üzere 3038DWT kapasiteli Oil Chemical Tanker gemisini bünyemize katmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce Güney Kıbrıs bandırasında, DNV’nin klasında bulunan gemi; Panama bandırasına geçirilerek, Türk Loydu tarafından klaslanmıştır. Camelot olarak yatırımlarımıza planladığımız büyüme hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Şu an için planlamalarımız dahilinde emin adımlarla ilerliyoruz.”

Müşterilerimizin taleplerini karşılıyoruz

Camalot Maritime’ın çok önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Camelot Maritime Genel Müdürü Kaptan Gürbüz Can, “Başta kruvaziyer alanı olmak üzere çok ciddi bir know-how’ımız bulunuyor. Bu deneyimlerimiz bizim itici güçlerimizden birini oluşturuyor. Camelot Maritime olarak fizibl gördüğümüz projeleri detaylandırıyor ve yatırım odaklı yaklaşımlarımız doğrultusunda yatırımımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Son olarak Can şunları söyledi: “Tailor made işletme mantığı ile müşterilerimizin her türlü taleplerini karşılayabilme güdümlü işletme yapımız bulunuyor. Bu sebeple çok avantajlı konumda olduğumuzu, müşterilerimize esnek seçenekler sunabildiğimizi söyleyebilirim. Yatırımlarımız büyüme hedeflerimize doğru oranlı artarak devam edecektir. Camelot Maritime olarak ülke ekonomisine katkı vermekten, sektörümüze katma değer sunmaktan son derece memnunuz”