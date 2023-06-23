Can Yayınları ve ebebek’ten işbirliği

Can Yayınları’nın yayın kalitesini yansıtacak ve ebebek’in 200’ü aşkın mağazasından ve 7/24 ebeveynlere hizmet veren online satış kanallarından güç alacak bu işbirliği, miniklerin bilişsel gelişimini destekleyen, dil becerilerini artıran ve duygusal zekâ gelişimini teşvik eden kitaplar üretmeye odaklanacak.

Bu birlikteliğin ilk ürünleri; 0-4 yaş grubunu kapsayan, İlk Kitaplarım ve Kendimi Tanıyorum başlıklı iki kitap serisi olacak.

İlk Kitaplarım serisi “Sayılar, Renkler, Zıtlıklar ve Şekiller” gibi temel kavramları içerirken, Kendimi Tanıyorum serisi “Duyular, Duygular ve Ben” başlıklarıyla bebeklerin kendilerini keşfetme yolculuğunu öne çıkaracak.

Yayına hazırlık süreci devam eden bu seriler Eylül ayı itibariyle sadece ebebek mağazalarında, ebebek.com internet sitesinde ve mobil uygulamasında bulunabilecek. Bu anlamlı işbirliği yeni seri ve kitaplarla büyüyerek devam edecek.