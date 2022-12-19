Can Yayınları'na İstanbul Marketing Awards’da iki ödül



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Marketing Awards'da ödül kazanan firmalar belli oldu. ‘Marka İletişimi’, ‘Dijital & Teknoloji’, ‘Tasarım & Yaratıcılık’, ‘Kurumsal İletişim & Sürdürülebilirlik’ ve ‘Ürün Geliştirme & Satış’ kategorilerinde yarışan firmalara ödülleri, 5 jüri başkanı ve 50’den fazla isimden oluşan jüri değerlendirmeleri sonucunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle verildi. Can Yayınları, ‘Etkili Kurumsal Sponsorluk’ ve ‘Spor İletişimi’ dallarında ödüle layık görüldü.

Dünya Sporunda Bir İlk: Kitap Sponsorluğu

Can Yayınları’nın “Darüşşafaka Spor Kulübü Kitap Sponsorluğu” projesinin ödül verilen tüm kategorilerde en çok oyu alan proje olduğu belirtildi.

Can Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü geçtiğimiz aylarda dünyada örneği olmayan bir iş birliğine imza atmış, bu iş birliğiyle hayata geçirilen "kitap sponsorluğu" kapsamında Darüşşafaka Spor Kulübü’nün altyapısında bulunan takımların tüm iç saha maçlarında hem ev sahibi hem de misafir takımın tüm oyuncularına tüm sezon boyunca Can Yayınları’nın en önemli eserleri hediye edilmeye başlamıştı.

Ayrıca 3500 seyirci kapasiteli Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oluşturulan 200 kişilik “Can Tribünü”nden biletlerini satın alan tüm taraftarlar, sezon boyunca her maçta Can Yayınları’nın bir kitabına sahip olmaya devam ediyor.