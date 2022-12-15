Can Yayınları’ndan yüzde 40 yılbaşı indirimi

15-23 Aralık tarihlerinde sadece canyayinlari.com’da geçerli kampanya kapsamında; kitaplarda yüzde 40’a, Can Dükkân ürünlerinde ise yüzde 30’a varan indirimler yer alacak.

150 TL üzeri alışverişlerde ise kargo ücretsiz olacak. 2022 yılı başında yaptığı lansmanda isme özel hazırlanmış kutularla okurlarını sevindiren canyayinlari.com şimdi de websitesin alışveriş yapan okurları için çok özel kutular hazırladı.

Cemal Süreya, Orhan Veli ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerinden alıntılar ve çizimlerinin bulunduğu kutuların Can Yayınları okurları için birer koleksiyon nesnesine dönüşeceği düşünülüyor.

Can Yayınları ayrıca, 250 TL ve üzeri alıveriş yapan okurlarına, birer kitap hediye edecek.