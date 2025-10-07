Candemir Holding, Global Lig’e hazırlanıyor

Türkiye’nin en köklü yerli sermaye gruplarından Candemir Holding, 35 yıldır farklı sektörlere yaptığı yatırımlarıyla oluşturduğu eko sisteme katma değer sağlıyor. Ülke genelinde 49 havalimanında sağladığı güvenlik hizmetleri, 12 bini aşkın çalışanı ve 4 bin 195 hizmet noktasıyla güçlü bir hizmet ağına sahip olan Candemir Holding, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda büyümesini sürdürüyor.

Holding, güvenlik, temizlik, tesis yönetimi ve yapay zekâ destekli teknolojiler başta olmak üzere yenilikçi hizmet yelpazesini genişletirken, farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle büyümesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine alırken insanı da tüm stratejilerinin önceliği haline getiriyor.

“Yüzde 20 büyüme hedefliyoruz"

Candemir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Güntay, geleceğe yön veren stratejilerini şu sözler ile paylaşıyor: “2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, ciromuzu iki katına çıkararak konsolide bazda yüzde 20 aralığında büyüme elde etmek istiyoruz. Büyüme planımızı üç temel unsur üzerine inşa ettik. İlki tesis yönetimi ve hizmet ağımızı ülke genelinde genişletmek ve entegre çözümler sunmak. İkinci olarak, teknoloji yatırımlarımızı artırarak enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme alanlarında katma değerli hizmetler geliştirmeye odaklanmak.

Üçüncü adımda ise stratejik iş birlikleri ve yenilikçi finansman modelleri ile müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verecek inovatif çözümler geliştirdik. Mevcut müşterilerimizle daha derin entegrasyonu, yeni sektörlere açılımı ve operasyonel verimlilik üzerinden kârlılığımızı güçlendireceğiz. Ancak piyasa koşulları, enflasyon ve tedarik zinciri gibi dışsal faktörlere karşı esnek planlamayı da öncelik haline getirdik. Artan müşteri talebiyle uyumlu, sürdürülebilir bir büyüme sağlayacağız. Bu yolculukta iş güvenliği, çalışan sağlığı ve kurumsal sorumluluk ilkelerimizden taviz vermeden hareket ediyoruz.”

“Türkiye’deki liderliğimizi küresel arenaya taşıyacağız”

İnovasyona ve müşteri memnuniyetini önceliklendireceklerini dile getiren Güntay; “Bu vizyonun devamında, 2025 yılı sonrası projeksiyonumuz da dijitalleşme ve yapay zekâ odaklı projelerimize öncelik veriyoruz. Veri analitiği, makine öğrenimi destekli güvenlik çözümleri ve enerji verimliliği yatırımlarıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Global bir marka olmak ve sektörümüzde dünyanın önde gelen şirketlerine öncülük etmek en net hedefimiz. Türkiye’deki liderliğimizi küresel arenaya taşımak için hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde sözlerini noktaladı.

İnsan dokunuşu ile teknoloji buluşuyor

Candemir Holding’in başarısındaki en önemli unsurlardan biri, teknolojiyi insana değer katan bir unsur olarak görmesi. 2023’te kurulan teknik hizmetler departmanı, sadece makinelerin değil, yaşamın kesintisiz akışının da sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor.