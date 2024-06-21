CANiK, Paris'ten ihracatla dönüyor

CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri, UNIROBOTICS ve AEI Systems, savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan EUROSATORY’de büyük ilgi gördü. 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da tüm dünyadan savunma sanayisindeki karar vericileri ve üreticileri bir araya getirdi.

CANiK, düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top ve kulesi ile EUROSATORY’e imza attı. VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı 30x133 mm otomatik topunu öne çıkaran çıkaran SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekti. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu; CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunuldu.

Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri teknolojik ustalığın ve yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın göstergesi olarak EUROSATORY’de ziyaretçilere tanıtıldı. Fuar süresince platform üreticileriyle yapılan iş birlikleri ile UNIROBOTICS kuleleri birçok farklı stantta platformların üzerinde sergilendi.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, son dönemde ağır makineli tüfek, orta kalibre top ve kule sistemlerine yönelik yaptıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkları bir döneme girdiklerini söyledi.

Ortaya koydukları çözümlere gösterilen ilginin verdikleri stratejik kararlardaki haklılıklarını teyit ettiğini belirten Aral, şunları kaydetti:

“Bunun en somut yansımalarından birini savunma sanayisinin dünyadaki en büyük organizasyonlarından biri olan EUROSATORY’de gördük. Oldukça yoğun ve başarılı bir fuar geçirdik. 20’den fazla global ana yüklenici firma ile çözüm ortaklığı için görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar öncesinde de yapmış olduğumuz anlaşmaların da takip toplantılarını bu fuarda yapma fırsatı da bulduk. Bunlar arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Çekya, İspanya, Slovakya gibi ülkelerinin önde gelen ana yüklenicileri yer alıyor. Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz, ihracatın niceliği kadar niteliğini de yukarıya çekiyor. Bu sayede, 2023 yılında 300 dolar olan, kilogram başına ihracat değerimizi hedeflerimiz doğrultusunda artırmayı sürdürüyoruz.

Orta kalibre top konusunda artık dünya CANiK ve SYS Grubun yeteneklerinin farkında. Bu alanda dünyada önemli bir oyuncu haline geldik. Bunun bir sonucu olarak bu ürünlerin tedarikine yönelik EUROSATORY’de yoğun görüşme trafiği yürüttük. Şunu gururla söyleyebilirim ki 30x113 mm çözümlerimiz global ölçekte ciddi kabul görüyor ve bu konuda arayışta olanlar için en doğru adres haline geldik.

Bu zamana kadar ürünlerimizin kara, deniz hava projelerinde yer alması için birçok anlaşmalar yaptık. Ağustos ayı itibarıyla 30x113 mm topumuz olan VENOM LR’ın teslimatları başlıyor. 2024 sonu 2025 yılı itibarıyla teslimatlarımız ivmelenerek artacak ve böylelikle ürünlerimize gösterilen global ilgi sahaya yansımış olacak.”