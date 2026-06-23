Canon EMEA Başkanı ve CEO’su Sam Yoshida ilk kez Türkiye’de

Geçtiğimiz yıl Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başkanlığı görevini üstlenen Sam Yoshida, bölgedeki stratejik pazarlarla daha yakın temas kurmayı amaçlayan liderlik ajandası kapsamında Türkiye’yi ilk kez ziyaret etti.

İstanbul’daki Canon Eurasia ofisinde çalışanlar ve iş ortaklarıyla bir araya gelen Yoshida; bölgesel performans, iş öncelikleri ve gelecekteki büyüme fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmeler, pazar dinamikleri ve müşteri beklentileri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağlarken Canon’un EMEA operasyonları içerisinde stratejik bir konuma sahip olan Türkiye’nin, şirketin bölgesel büyüme hedeflerinde önemli bir rol oynadığı bir kez daha vurgulandı. Yoshida, Türkiye’nin dinamik iş ortamına dikkat çekerek Canon’un ülkedeki varlığını daha da güçlendirmeye, yatırımlarını sürdürmeye ve müşterileri ile iş ortaklarıyla kurduğu ilişkileri derinleştirmeye odaklandığını ifade etti.

Ziyaret aynı zamanda Canon’un, işletmelerin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sektör lideri teknolojiler ve yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koydu. Canon’un küresel uzmanlığı ve sürekli inovasyon yaklaşımıyla müşterilerinin dönüşen beklentilerine yanıt verirken faaliyet gösterdiği pazarlarda dijital dönüşümü desteklemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan Canon EMEA Başkanı ve CEO’su Sam Yoshida, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi ziyaret ederek Canon Eurasia ekibimiz ve iş ortaklarımızla bir araya gelme fırsatı bulduğum için büyük memnuniyet duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, yerel pazar dinamiklerini daha yakından anlamamıza ve gelecekteki iş birliği ile büyüme fırsatlarını değerlendirmemize önemli katkı sağladı. Türkiye, Canon’un EMEA operasyonları içerisinde önemli bir konuma sahip olmasının yanı sıra, uzun vadeli büyüme hedeflerimize de değerli katkılar sunuyor.

Türkiye’deki varlığımızı daha da güçlendirmeye, yatırımlarımızı sürdürmeye ve Canon’un inovasyon, teknoloji ve uzmanlık gücünü müşterilerimize sunmaya kararlıyız. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte önümüzdeki dönemde de kalıcı değer yaratmaya ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz"

Sam Yoshida kimdir?

Canon bünyesinde 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Yoshida, 2025 yılında EMEA Başkan ve CEO’su görevine atanmasından önce satış, pazarlama, üretim ve üst düzey yöneticilik alanlarında birçok önemli liderlik pozisyonunda görev aldı. Bugün Canon’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki iş stratejisine liderlik eden Yoshida, şirketin büyüme ve dönüşüm yolculuğunun bir sonraki aşamasını yönlendiriyor.

Onun liderliğinde Canon; inovasyon, operasyonel mükemmeliyet ve müşterileri ile toplum için değer yaratma konusundaki güçlü bağlılığından aldığı güçle, güvenilir bir teknoloji lideri olarak konumunu daha da pekiştirmeyi sürdürüyor.