Cansu Açık, kadın girişimciliğini küresel düzeyde temsil etmeye başladı

Türk çimento sektörünün ihracat şampiyonları arasında yer alan Seza Çimento’nun ilk ihracatını gerçekleştirerek şirketin bu alandaki çalışmalarının başlamasına ve sürdürülmesine öncülük eden yüksek mühendis mimar Cansu Açık, bu kez de sivil toplum alanında önemli bir yurt dışı temsiliyeti sağladı. 1975 yılında kurulan ve Amerika'nın önde gelen kadın iş dünyası organizasyonlarından biri kabul edilen NAWBO’nun (Ulusal Kadın İşletme Sahipleri Birliği) New York Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Cansu Açık, organizasyonun girişimci kadın sayısının artıracak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturacak ve girişimci kadınların kendi aralarındaki iletişim ağlarını genişletecek tüm etkinliklerinden sorumlu olacak.

Cansu Açık: Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları yakından biliyorum

NAWBO'ya katılımını değerlendiren Cansu Açık, “Kadınların işlerini büyütme ve ölçeklendirme konusunda karşılaştıkları zorlukları yakından biliyorum. Öte yandan kadınların iş dünyasında daha fazla liderlik pozisyonunda yer alması ve birbirlerine daha fazla destek olması gerektiğine inanıyorum. NAWBO da kadın girişimcilerin birbirleriyle bağlantı kurabileceği, öğrenebileceği ve birlikte büyüyebileceği bir platform sunarak bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyor. Aynı zamanda liderlik becerilerinin geliştirilmesi için de önemli bir fırsat sunuyor. Bu dinamik topluluğun bir parçası olarak, bu zamana kadar edindiğim bilgi ve deneyimlerle kadın girişimcileri destekleyeceğim ve onlarla bilgi paylaşımında bulunarak aynı zamanda kendimi geliştirmeye de devam edeceğim için büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Yarım asır önce faaliyetlerine başlayan NAWBO, ABD’de tüm sektörlerdeki kadın girişimcilerin çıkarlarını temsil eden, 12 milyondan fazla kadın sahipli işletmeyi içinde barındıran, üyelik esasına

göre çalışan en büyük organizasyonlardan biri. Geniş bir etki alanına ve nüfuza sahip olan NAWBO, kadın iş sahiplerini dünya çapında daha büyük ekonomik, sosyal ve politik güç alanlarına taşımak için bir başvuru kaynağı niteliğinde olan çalışmalar yapıyor.